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Çevre yolunda kavşak düzenlemesi



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Düzce D-100 karayolu ve Düzce Kuzey Çevre Yolu'na revizyon projeleri yapıldığını açıkladı. Bakan Arslan D-100 karayolunda BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) kaplama çalışmalarının 2018'de yapılacağını ifade etti. Bakan Arslan, bunun dışında Kuzey Çevre Yolu'nda Düzce Üniversitesi bağlantı bölümünde kavşak düzenlemesi ile ilave şerit yapılacağını belirtti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Düzce ziyareti sırasında çevre yolu ile D-100 karayolunda inceleme yaptı. Bölgedeki uluslararası ve şehirlerarası yolların bakım, onarım ve revize projelerin ele alındığını belirten Bakan söz konusu çalışmaların 2018 yılında tamamlanacağını işaret etti. Bakan Arslan, D-100 karayolunda BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) kaplama çalışmalarının 2018'de yapılacağını ifade etti. Bakan bunun dışında Kuzey Çevre Yolu'nda Düzce Üniversitesi bağlantı bölümünde kavşak düzenlemesi ile ilave şerit yapılacağını belirtti. Bakan Arslan, "Çevre yolların tamamlanması önemlidir. Bölgedeki tüm projeleri 2018 yatırım programı ile ilişkilendireceğiz'' dedi.

(TT-İÇ)



03.08.2017 13:28:22 TSI

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