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Alanya'da engelli bireylerin deniz keyfi



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ANTALYA (İHA) - Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'nin 'Her kulaç, bir hayat' projesi kapsamında Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzme dersi alan engelli bireyler, Engelsiz Halk Plajı'nda denize girdi.

Alanya Belediyesi Uzman Fizyoterapisti Erdem Demir gözetiminde, özel hazırlanan tekerlekli sandalyelerle denize giren engelli vatandaşlar denizde serinleme imkânı buldu. Giyinme kabini, engelli tuvaleti ve engelli plaj sandalyesi ile kesintisiz erişim sağlanan plajda yüzme aktivitesi hakkında bilgi veren Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Uzman Fizyoterapisti Erdem Demir, "Yüzmek, engelli bireyler için hem psiko-sosyal açıdan hem de fiziksel açıdan çok yararlı bir aktivite. Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra her türlü travma riski minimal düzeye indirilerek, eğlenceli ve fiziksel kapasitelerini maksimum düzeyde kullanabildikleri bir spor faaliyeti gerçekleştiriyorlar" dedi.

Program engellilerin fiziksel aktivite, spor yapmalarının yanında kas gelişimi gibi ihtiyaçları olan rehabilitasyon desteğine de katkı sağlıyor.

(SÇ-SÇ-Y)



03.08.2017 13:29:18 TSI

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