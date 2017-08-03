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Oda heyetinden başkana ziyaret



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) heyeti Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'i makamında ziyaret etti.

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı, Sebze ve Balıkçılar Odası Başkanı Musa Sarı ve Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı İbrahim Güney, Başkan Mehmet Keleş'i makamında ziyaret ederek, oda çalışmaları konusunda görüştüler. DESOB ile odalara bağlı esnaf ve sanatkarların talep ve sorunlarının ele alındığı görüşmede Belediye Başkan Yardımcısı Murat Caymaz ile Meclis Üyesi Gönül Asuk da hazır bulundu.

(TT-İÇ)



03.08.2017 13:29:26 TSI

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