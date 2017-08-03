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Kayapınar Görme Engelliler gol oldu yağdı: 11-0



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DİYARBAKIR (İHA) - Kayapınar Belediyesi bünyesine kurulan Engelliler Spor Kulübü Çanakkale'de düzenlenen Türkiye Engelliler Futsal Yükselme Müsabakalarında karşılaştığı Başkent GESK takımını 11-0 ile yendi. Gruptaki ilk galibiyeti alan Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü, Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü ile karşılaşacak.

Kayapınar Belediye bünyesinde katıldıktan sonra aldığı başarılarla adından söz ettiren Engelliler Spor Kulübü, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Futsal Yükselme Müsabakalarına katıldı. İzmir Çağdaş Görmeyenler Spor Kulübü, Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü, Başkent Görme Engelliler Spor Kulübü ile aynı grupta bulunan Kayapınar Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, ilk maçında Başkent GESK ile karşılaştı. Karşılaşmada rakibine oranla iyi bir performans sergileyen Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Futsal takımı, karşılaşmadan 11-0'lık galibiyet ile ayrıldı. Antrenör Yusuf Tekdemir'in gözetiminde karşılaşmalara hazırlanan Futsal takımı gruptaki ikinci maçını Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü ile karşılaşacak.

(İHA-MP-Y)



03.08.2017 13:36:46 TSI

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