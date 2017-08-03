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Rize Valisi Erdoğan Bektaş, İyidere ilçesinde incelemede bulundu.



(Fotoğraflı)



RİZE (İHA) - Rize Valisi Erdoğan Bektaş, İyidere İlçesi Çiftlik Köyü ve Köşklü Köyü arasında yer alan ve yüzyıllar boyunca Karadeniz'e özgü hamsili ekmek ve mısır ekmeği pişirmek için kullanılan pileki taşının çıkarılmasıyla oluşan Pileki Mağarası'na ulaşan tarihi patika yollarda incelemelerde bulundu.

İncelemeleri esnasında Vali Bektaş'a İyidere Kaymakamı Orhan Altun, İyidere Belediye Başkanı Ahmet Mete, Doğa Koruma Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Ahmet Usta, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu ve diğer yetkililer eşlik etti.

Vali Bektaş, programının ilk bölümünde, sahilin sıfır noktasından Pileki Mağarası'na kadar uzanan patika yolların tekrar ulaşıma açılması için İyidere Kaymakamlığınca hazırlanan proje hakkında Kaymakam Altun ve diğer yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra patika yollarda incelemelerde bulunan Vali Bektaş, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada "Pileki Mağarası, Karadeniz'e özgü hamsili ekmek ve mısır ekmeği pişirmek için kullanılan pileki taşını çıkarmak için insan eliyle yüzyıllar boyu yapılan kazılar sonucu oluşmuş yapay bir mağaradır. Bu mağarada yüzyılların emeği ve izi var. Bu yönüyle doğal mağaralardan çok daha farklı bir atmosfere sahip" dedi.

Yaklaşık otuz - kırk yıl öncesine kadar pileki hammaddesi olan taşın çıkarıldığı mağaranın turizme kazandırılması için bugüne kadar güzel çalışmaların yapıldığı belirten Vali Bektaş, "Mağaradan taş çıkartıldığı dönemlerde, buradan çıkartılan taşların transferini sağlamak için sahile kadar ulaşımı sağlayan patikalar vardı. İyidere Kaymakamlığı bünyesinde oluşturduğumuz Proje Ofisi ile mevcut patikaları ve güzergahlarını tespit ettik. Bu patikaları tekrar işlevsel hale getirerek hem bölge turizmini canlandırmış hem de Pileki Mağarasına çok daha farklı bir anlam kazandırmış olacağız" şeklinde konuştu.

Patika yolların, sahilden Pileki Mağarası'na kadar 4 km'lik bir uzunluğa sahip olduğunu belirten Vali Bektaş, "Bu 4 km'lik güzergah üzerinde iki adet tarihi su değirmeni ve kemer köprüler proje kapsamında restore edilerek turizme kazandırılacak. Bu patikalar ve tarihi su değirmenleri Rize turizmine zenginlik katacak. Bu yönüyle projemize baştan beri destek veren İyidere Belediye Başkanı Sayın Mete'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(BAS-ÖS-Y)



03.08.2017 13:37:27 TSI

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