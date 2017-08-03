Diyarbekirspor bir futbolcu daha transfer etti
Mehmet Çakan
DİYARBAKIR (İHA) - TFF 3. Lig 2. Grup Takımlarından Diyarnekirspor, gurbetçi forvet oyuncusu Arda Havar'ı renklerine bağladı.
Önceki gün resmi sözleşmeyi imzalayan tecrübeli futbolcu Diyarbekirspor'un Afyon'da devam eden yeni sezon hazırlık kampına katılarak çalışmalara başladı. Diyarbekirspor'la anlaştığı için çok mutlu olduğunu belirten Arda Havar, yeni sezonda çok başarılı bir profil çizeceğini söyledi. Havar, Diyarbekirspor'un şampiyon olması için elinden gelenin en iyisini yapacağını vurguladı. Havar, "Buraya isteyerek geldim. Diyarbekirpor'un formasını giyip başarılı olmak istiyorum. Bunun için çok çalışacağım" dedi.
Yönetimden kampa ziyaret
Öte yandan Diyarbekirspor'un Afyon'da devam eden yeni sezon hazırlık kampını yöneticiler ziyaret ederek, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Kulüp Başkanı Bilal Kadayıfçıoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı ziyarette, oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Futbolcu ve teknik heyetle yakından ilgilenen yöneticiler, daha sonra takımın yaptığı çalışmayı takip etti. Çalışmanın ardından yöneticiler, futbolcular ve teknik heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.
(İHA-MP-Y)
03.08.2017 13:38:19 TSI
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