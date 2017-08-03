YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Yılmaz: "Samsun'a yapılan spor tesislerini atıl bırakmayacağız"

Başkan Yılmaz: "Samsun'a yapılan spor tesislerini atıl bırakmayacağız"

- Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz:

- "Samsunspor'a başarılı bir sezon diliyorum"

- Yeşilyurt Grup Onursal Başkanı Cemal Yeşilyurt:

- "500 milyon dolarlık yatırım yapmaya hazırım"

- Samsun Valisi Osman Kaymak:

- "Biz sanayi istiyoruz ama temiz sanayi istiyoruz"



(Fotoğraflı)



Kenan Akyüz

SAMSUN (İHA) - Olimpiyatlar kapsamında Samsun'a yaklaşık 500 milyon TL'lik yatırım yapıldığını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun'a kazandırılan spor tesislerinde başarı hikayelerinin yazılacağını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından her ay geleneksel olarak düzenlenen; iş adamları, sivil toplum, kuruluşu temsilcileri, hastane yöneticileri, ilçe belediye başkanlarının katıldığı 'İstişare Toplantısı' Sevgi Kafe'de yapıldı. Şehirdeki son gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun'a yeni atanan Vali Osman Kaymak'ı aralarında görmekten memnuniyet duyduklarını belirtti. Yılmaz, Samsun'da son olarak yaşanan siyasi değişikliklerin, Samsun için hayırlı olmasını diledi.



Başkan Yılmaz: "Samsunspor'a başarılı bir sezon diliyorum"

Samsunspor'la ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, "Samsunsporumuza bu yıl başarılı bir sezon diliyorum. Allah muvaffak etsin. Samsunspor'un başarısında hepimizin seviniyoruz, başarısızlığından da hepimizin üzülüyoruz. O bakımdan bu yıl başarının taçlandığı bir süre olsun. Samsunspor gerçekten mükemmel bir stada sahip. Bu görkemli tesisle sportif başarılar elde etmek şehrimize yakışır diye düşünüyorum. Erkurt Tutu Bey'e de başarı ve sağlık diliyorum. Bu iş çok stresli bir iş. Sağlığını kaybetmesin, sağlığına dikkat etsin. Elde edecekleri sportif başarılar oluştukça şehir etrafında daha da kenetlenecektir. Sportif başarı alınamayınca spora yapılan katkının miktarı otomatik olarak azalabiliyor. Daha doğrusu spora yönelik katkı beklentisinde olanlar da katkı talebinde bulunamaz hale geliyor" dedi.



"Olimpiyatları mükemmel bir organizasyonla bitirdik"

İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın mükemmel bir organizasyonla sonlandığını söyleyen Başkan Yılmaz, "Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu olimpiyatların başarılı olmasını istemeyen insanlar vardı. Bu şer odakları bu işi sabote edebilirlerdi. Biz sımsıkı kenetlendik ve Allah onlara fırsat vermedi. Özellikle fedakarlıkla çalışan aslan gibi güvenlik güçlerimize ve bütün çalışanlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Spor tesislerini atıl bırakmayacağız"

Samsun'a olimpiyatlar kapsamında yaklaşık 500 milyon TL'lik sportif tesis yapıldığını belirten Başkan Yılmaz, "Biz önümüzdeki dönem bu tesisleri bu salonları canlı tutmalıyız. Bu salonlarda muhakkak amatör salon sporları konusunda Türkiye'nin başka yerinde olmayan başarı öyküleri ortaya koymalıyız. Bu sportif alt yapı zenginliğini sonuca yansıtmalıyız. Amatör spor kulüpleri kuracağız, var olan kulüplerimizi destekleyeceğiz. Önümüzdeki 1 yıl içerisinde kulüpleri bulunduğu kategorinin bir üst seviyesine çıkartacağız. Bu salonların atıl kalmasını böylelikle önleyeceğiz" şeklinde konuştu.



Yeşilyurt: "500 milyon dolarlık yatırım yapmaya hazırım"

Başkan Yılmaz ve Vali Kaymak'tan organize sanayi yeri talep eden Yeşilyurt Grup Onursal Başkanı Cemal Yeşilyurt, "İhracat, sanayi, gelir, üretimin sadece Türkiye'nin değil dünyanın gündem maddeleri. Türkiye'de üretime hazır birçok sektör var. Ama yer bulamıyoruz. Biz bir tane organize sanayisi istiyoruz. Söz veriyorum ben 500 milyon dolarlık yatırım yapmaya hazırım. Maalesef bürokrasi sanayiciliğin dibine kadar inemiyor. Bana Merzifon'u, Kavak'ı gösteriyorlar. Yarışacak, ihracat yapacak sanayici için deniz kenarında yer şart. Sayın Valim biz yer istiyoruz. Sayın Başkanım bize bir yer verin, elektriğini, alt yapısını yapın ben orayı bir günde dolduracağım söz veriyorum. Samsun sosyal olarak Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesi. Samsun sosyal yapı olarak Türkiye'nin 4. şehridir. Ama Samsun üretemiyor, ihracat yapamıyor, Samsun yarışamıyor. Samsun'a emekliler geliyor. Biz Samsun'u emekliler şehri yapmak istemiyoruz. Biz Samsun'u zenginler şehri yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Vali Kaymak: "Arsa konusunu çözmemiz lazım"

İlin sanayi yapısını tanımaya çalıştığını belirten Samsun Valisi Osman Kaymak ise, "Organize sanayilerinin büyüklüğü istihdam ile ölçülür. Biz daha çok istihdam üreten işler bizim için daha kıymetli. O yüzden organize sanayide 5 bin kişinin çalışması yetersiz bir rakam. Ben Kocaeli'de görev yaptım ama Dilovası'nı hatırlayın yaşanılacak alan kalmamış. O anlamda biz sanayi istiyoruz ama temiz sanayi istiyoruz. Çevreye duyarlı, Samsun'daki yaşam kalitesini bozmayacak, katma değeri yüksek sanayi olması lazım. Bu konuda siz bizi yönlendireceksiniz. Tabii arsa konusunu çözmemiz lazım" açıklamasında bulundu.

Toplantıya ayrıca AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel ve Samsunspor Bakanı Erkurt Tutu katıldı.

(KA-SLH-Y)



03.08.2017 13:44:58 TSI

NNNN

