YEREL HABERLER / AMASYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Varol: "Sporu toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırmalıyız"

Vali Varol: "Sporu toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırmalıyız"



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Amasya Valisi Dr. Osman Varol, "Sporu sadece şampiyonalar için değil, hayatın her aşamasında ve toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırmalıyız" dedi.

34 bin 224 lisanslı sporcunun olduğu şehirde spor alt yapısına yapılan yatırımlar neticesinde yetişen sporcu sayısının hızla arttığını belirten Vali Varol, "Sağlıklı bir yaşam için spor yapmak son derece önemlidir. Özellikle de genç nesiller arasında spor yapma oranını yükselttiğimizde, onların eğitim başarılarının da artacağını göreceğiz. Alan taramaları yaparak, çocuklarımızı yeteneğine uygun branşlara yönlendirerek ve özellikle de okul spor kulüplerini yaygınlaştırarak sporcu altyapı sorununu çözebiliriz. Biz bu noktada devlet olarak gerekli altyapıyı ve yönlendirmeyi yapıyoruz" diye konuştu.

12 Haziran Stadyumu, yarı olimpik yüzme havuzu ile Amasya Kapalı Spor Salonu'nu dolaşıp sporcularla görüşen Varol'a düzenlenen toplantıda brifing veren İl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdullah Kodek, "Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kulüp sayısı 69 olup, lisanslı sporcu sayısı 34 bin 224'tür. Milli sporcu sayısı bayan ve erkek olmak üzere toplamda 40 kişidir. Devam eden ve bitirilen yatırımlara baktığımızda ise 12 Haziran Stadyumu koşu parkuru zemin onarımı ve Fındıklı sentetik çim yüzeyli futbol sahasının yapımı bitirilmiştir. Suluova Gençlik Merkezi ve Gümüşhacıköy sentetik çim yüzeyli futbol sahası, aydınlatma ve tel örgü yapılması ile Merzifon Spor Salonu bakım onarımı çalışmaları ise devam etmektedir" şeklinde konuştu.

(MÇ-SLH-Y)



03.08.2017 13:45:42 TSI

NNNN

