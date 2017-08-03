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Koyun ve keçilerde soy kütüğü çalışması yapılacak

03 Ağustos 2017 Perşembe, 13:48
Koyun ve keçilerde soy kütüğü çalışması yapılacak
Koyun ve keçilerde soy kütüğü çalışması yapılacak

(Fotoğraflı)

Resul Özdil
OSMANİYE (İHA) - Osmaniye İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Saygılı, koyun keçilerde soy kütüğü çalışmas başlatacaklarını söyledi.
Saygılı, konuyla ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı salonunda Gıda Tarım Hayvancılık Genel Müdürü Osman Uzan, Genel Müdür Yardımcıları Burhan Demirok ve Salih Çelik'in de bulunduğu toplantıya katıldıklarını hatırlatarak, uzman teknik personel ve bakanlık bürokratlarının yaptığı sunumda soy kütüğü konusunun bütün yönleriyle ele alındığını söyledi.
Keçilerde soy kütüğü çalışmasının ilk olarak Malatya'da hayata geçirileceğini belirten Saygılı, "Daha sonra tüm illerimizde soy kütüğü çalışmaları başlayacak. Osmaniyemize, küçükbaş hayvan yetiştiricilerine hayırlı olmasını diliyorum. Bizler yetiştiricilere bu konuda gereken desteği vereceğiz. Osmaniye'de soy kütüğü uygulamasında başarılı sonuçlar elde edeceğiz" dedi.
(RSL-Y)

03.08.2017 13:50:16 TSI
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