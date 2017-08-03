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Elvan: "2018'de yıllık enflasyonun daha da aşağılara ineceğini tahmin ediyoruz"



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MERSİN (İHA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, enflasyon rakamlarının tek haneye inmesinin sevindirici olduğunu belirterek, 2018 yılının ilk aylarından itibaren döviz kurunun enflasyon üzerindeki baskısının kalkması ve gıda fiyatlarında beklenen aşağı yönlü eğilimin katkısıyla yıllık enflasyonun daha da aşağılara ineceğini tahmin ettiklerini bildirdi.

Bakan Elvan, Temmuz ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, yıllık TÜFE artış hızı düşüş eğiliminin üst üste 3. ayda da sürdüğünü hatırlatarak, "Temmuz ayında yüzde 9,79'a gerilemiş ve tek haneye inmiştir. 2017 yılı Temmuz ayında yıllık enflasyonda kaydedilen gerilemeye en çok katkı giyim ve ayakkabı ile gıda ve alkolsüz içecekler gruplarından gelmiştir" dedi.

Gıda fiyatlarındaki artışa yönelik aldıkları ve alacakları tedbirlerin enflasyonla mücadeleye olumlu katkı vermesini beklediklerini ifade eden Elvan şöyle devam etti:

"Önümüzdeki aylarda baz etkisi nedeniyle enflasyonda bir miktar yukarı yönlü eğilim görülebilir. Sıkı para politikası, ticaret ortaklarımızla ihracattaki olumlu seyir ve özellikle referandum sonrası oluşan güven ortamına bağlı olarak son dönemde yabancı sermaye girişindeki artış ile birlikte döviz kurunda istikrarın devam etmesi, emtia fiyatlarının mevcut seviyelerini koruması ve Aralık ayındaki olumlu baz etkisiyle yıl sonunda TÜFE yıllık artış hızının tek hanede neticelenmesini bekliyoruz. 2018 yılının ilk aylarından itibaren döviz kurunun enflasyon üzerindeki baskısının kalkması, gıda fiyatlarında beklenen aşağı yönlü eğilimin katkısıyla yıllık enflasyonun daha da aşağılara ineceğini tahmin ediyoruz."

Türkiye ekonomisinin güçlü olduğunu ve gücünü koruduğunu vurgulayan Elvan, aldıkları tedbirler ile bundan sonra atacakları adımlarla ekonomik hedeflere hızla ilerleyeceklerini kaydetti.

(KRY-Y)



03.08.2017 13:56:08 TSI

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