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Aydınspor 1923'lü taraftarlar Ahmet Duman'ı istiyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Sarıkaya

AYDIN (İHA) - Aydınspor 1923'te kongre öncesi gelişen birleşme harekatı sonrasında gözler Teknik Direktörlük görevi için takımın kime emanet edileceğine çevrildi. Taraftar bu konuda net tavır sergileyerek sosyal medya hesaplarından Ahmet Duman'ı işaret etti.

Aydınspor 1923'te kongre öncesinde gelişen şok gelişmeler gündeme bomba gibi oturdu. Birleşme kararı alan başkan adayları Hüsamettin Artan ve Hidayet Türen, tek liste olarak seçime gidecek. Başkanlığa Türen'in devam edeceği siyah beyazlılarda teknik direktörlük konusunda ikilik yaşanıyor. 2.Başkanlık görevine gelmesi beklenen Özgür Kızıl, Teknik Direktör olarak takımın başına Mehmet Akif Başaran'ın getirmeyi istediği, Hidayet Türen'in ise geçtiğimiz günlerde sözleşme imzaladığı Ahmet Duman'la yola devam etmek istediği belirtti. İki yönetimin konuyu görüştükten sonra karara bağlayacakları açıklandı. Teknik Direktörlük için bir görüşte Aydınspor 1923 taraftarı Asi Kankalar'da bildirdi. Sosyal medya üzerinden yaptıkları çeşitli paylaşımlarla hocalık için takımın başına Ahmet Duman'ın getirilmesi gerektiğini yazdılar. Aydınspor sayfasından yapılan açıklamada, "Mayıs Ayından itibaren bizi bekleyen adam gibi adam Ahmet Duman hocamızı yeni oluşacak olan yönetim kurulumuzun alacağı kararla Aydınspor 1923'ümüzün başında görmek istiyoruz. Halk Karakterli Ahmet Duman hocamızı istiyor" denildi.

(MS-MB-S)



03.08.2017 14:13:32 TSI

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