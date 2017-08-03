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Tenisin nabzı Bursa'da attı



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BURSA (İHA) - Bursa'da gerçekleştirilen 'Büyükler Haftaiçi Tenis Turnuvası' heyecanlı anlara sahne oldu.

Bursa'da gerçekleştirilen 'Büyükler Haftaiçi Tenis Turnuvası', Bursa başta olmak üzere İstanbul, Eskişehir, Konya, Muğla, Bolu, Balıkesir ve Ankara gibi çeşitli illerden 70 kadın ile 137 erkek sporcuyu Mihraplı Hüdavendigar Kent Parkı'ndaki tenis kortlarında bir araya getirdi. 31 Temmuz ile 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen ve heyecanlı anlara sahne olan turnuvada, sporcular gruplarında derce elde edebilmek adına kıyasıya mücadele etti. 11 farklı kortta oynanan turnuvada dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Tenis Branşı Baş Antrenörü Mesut Aybay, Büyükşehir Belediyesi'nin spora yaptığı yatırımlar ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesindeki tenis kortlarının günden güne artmasıyla Bursa'nın küçük büyük her yaş grubundaki sporcuların gözdesi haline geldiğini söyledi. Aybay, tenis sporu ile ilgilenen herkesin Bursa'ya ayrı bir gözle baktığını ve burada yapılan turnuvaların diğer illere nazaran daha yoğun geçtiğini vurguladı.

(MŞ)



03.08.2017 14:19:03 TSI

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