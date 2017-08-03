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Hakkari'de kaçak telefon operasyonu



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA)  Hakkari'de bir araçta yapılan aramada 24 adet akıllı cep telefonu ve bu telefonlara ait aksesuarlar ele geçirildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Depin Polis Kontrol Noktasında yabancı plakalı bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Aramada 24 adet akıllı cep telefonu ve bu telefonlara ait aksesuar ele geçirildi. Olaylı ilgili yabancı uyruklu H.A.H. ve I.I.H.D. isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, tahkikat devam etmektedir" denildi.

(FT-MSA-Y)



03.08.2017 14:25:12 TSI

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