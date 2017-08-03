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Manavgat Belediyesi'nin yeni asfalt plent tesisi faaliyete geçti



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Manavgat Belediyesi'nin faaliyete geçirdiği asfalt plent tesisi üretime başladı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in, kent halkına daha iyi, hızlı ve kaliteli bir şekilde hizmet vermek amacıyla faaliyete geçirdiği asfalt plent tesisi üretime başladı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat'a kazandırdığı yeni plent tesisini inceleyerek bilgi aldı. Eski plent tesisinin yetersiz ve büyüyen Manavgat'a hizmet vermekte eksik kaldığını ifade eden Başkan Sözen, "Eski plent tesisimiz saatte 50 ton asfalt üretmesine sahipken yeni plent tesisimiz ise saatte 240 ton asfalt üretme kapasitesine sahip. Çevreye duyarlı, doğal gazla çalışan ve daha az yakıt ile daha çok verim aldığımız plentimiz 106 Mahallemize hizmet götürecek. Büyüyen ve çağdaş bir kent olma yolunda ilerleyen kentimize daha iyi bir şekilde hizmet etmenin bilinciyle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



03.08.2017 14:26:01 TSI

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