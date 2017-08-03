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Kaymakam kıyı işgaline savaş açtı

03 Ağustos 2017 Perşembe, 14:24
Kaymakam kıyı işgaline savaş açtı
Kaymakam kıyı işgaline savaş açtı

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, artan şikayetleri dikkate alan Kaymakam Hüseyin Öner, kıyı işgaline karşı savaş açtı.
Sahillerin halkın oluğunu belirten Kaymakam Hüseyin Öner, "Son günlerde gerek Kaymakamlığımıza gelen doğrudan şikayetler doğrultusunda, gerekse ilçemizin yerel basınına yansıyan haber kaynaklı şikayetler doğrultusunda olsun ilçemiz sahillerinin bazı işletme sahipleri tarafından işgal edildiği, vatandaşlarımızın ve halkın kullanımını engelleyecek şekilde müdahalelerde bulunulduğu yönünde şikayetler alıyoruz. Burhaniye ekonomisinde turizm sektörünün çok önemli bir yeri var. Biz ilçemiz ziyaretçilerine, tatilcilerimize ve turistlerimize yönelik hizmet doğrultusunda, bazı işletme türlerine sahillerimizin, plajlarımızın bir bölümünü tahsis etmiş durumdayız. Kaymakamlığımız, Büyükşehir Belediye Başkanlığı (protokolle kendilerine devredilen alanlarda) ve Burhaniye Belediye Başkanlığı bu alanda sunulacak hizmetler için söz konusu işletmelerin kendilerine yönelik tahsis ve hizmet şartlarına uyup-uymadığı kontrol etmek maksatlı Balıkesir Valiliği İl Defterdarlığından bir ekip, Kaymakamlığımız Mal Müdürlüğü ve Emniyet ve Jandarma birimlerimizde birer ekibimizle, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 31. Maddesi, 3621 Sayılı Kıyı Kanununun 6. Maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda konuyu denetledik. 5442 Sayılı Kanunun 31. Maddesi E bendine, 3621 sayılı Kıyı Kanununun 6. maddesine istinaden yapılmaktadır. Bilindiği üzere Anayasamızın 43. maddesine istinaden de "kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir." 3621 sayılı Kanunun 6. maddesi ile devletin tescilli veya devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan taşınmazlarından olan kıyılar ile ilgili olarak "Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz, duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engel oluşturulamaz" denilmektedir. ilgili temel mevzuat hükümleri doğrultusunda sahillerimizin vatandaşlarımızın kullanımına, halkın istifadesine açık olacak şekilde ve izin verilen ölçülerde kullanımı hususunu ilgili birimler vasıtasıyla bundan böyle düzenli olarak takip edecek. İşgale izin verilmeyecektir."
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03.08.2017 14:26:29 TSI
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