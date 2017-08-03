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Sağlıkta örnek iş birliği



(Fotoğraflı)



Abdullah Çibir

BURSA (İHA) - VM Medical Park Bursa Hastanesi ile DOSABSİAD arasında protokol imzalandı.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (DOSABSİAD) üyeleri ve yakınları, VM Medical Bursa Hastanesi'nin sağlık hizmetlerinden indirimli yararlanacak. İş birliği protokolü VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdürü Metin Arslan ile DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztürk tarafından imzaladı. Burada aslında iki farklı hastane olduğunu ifade eden Arslan, "11 yıl eski bir grup olarak inşallah üniversitemizi de kurup sağlık üreten bir yapıdan bilim üreten bir yapıyı da hizmet vereceğiz. Artık bilim adamı da yetiştirmek istiyoruz. Şu anda 3 üniversitede bizim hocalarımız eğitim vermekteler. Bu üniversiteden mezun olan tıp fakültesi öğrencileri, tamamen bizim doktorlarımız tarafından eğitilmiş oluyor. İlerleyen süreçte inşallah Bursa'yı da üniversite hastanesine dönüştürmek istiyoruz" dedi.

Böyle bir kuruluşla iş birliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Öztürk ise, "Bizim üyelerimize sağlamış olduğunuz avantajlardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hiç kimse hastanede bulunmayı istemez. Ama eksikliğini de vermesin. İyi bir hizmet alacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokole imzalar atıldı.

(AÇ-MŞ)



03.08.2017 14:29:01 TSI

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