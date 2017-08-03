YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Katar Havayolları Dergisi'nde Trabzon'u anlattı

Katar Havayolları Dergisi'nde Trabzon'u anlattı



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Katar Havayolları Dergisi'ne verdiği özel röportajla Körfez ülkelerine Trabzon'u anlattı.

İngilizce ve Arapça olarak yayımlanan dergiye konuşan Gümrükçüoğlu, Körfez ülkelerinin vatandaşlarını Trabzon'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını kaydetti. Değerlendirmelerinde Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin önemine dikkat çeken Gümrükçüoğlu, tüm Körfez ülkeleri mensuplarını tatillerini Trabzon'da geçirmeye davet etti.

Trabzon'un eşsiz doğası, birbirinden önemli turizm destinasyonları, zengin tarihi ve kültürel değerleriyle Körfez ülkeleri vatandaşlarına kucak açtığını ifade eden Gümrükçüoğlu, "Katar halkını, tüm Körfez ülkelerinin halklarını Trabzon'a ağırlamak bizlere mutluluk veriyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Gümrükçüoğlu röportajında başta Uzungöl ve Sümela Manastırı olmak üzere Trabzon'un tarihi ve doğal güzellikleri hakkında da açıklamalarda bulundu.

(BK-ÖS-Y)



03.08.2017 14:29:48 TSI

NNNN

