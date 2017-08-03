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'Samsunlu askerleri şehit eden hainler öldürüldü'

03 Ağustos 2017 Perşembe, 14:30
'Samsunlu askerleri şehit eden hainler öldürüldü'
'Samsunlu askerleri şehit eden hainler öldürüldü'

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Dün eski Jandarma Komutanlarımızdan Ercan Yaşin beni arayarak terör örgütünce şehit edilen Samsunlu yavrularımızın katillerinin öldürüldüğünü söyledi" dedi.
Geçen yıl Beşiktaş- Bursaspor maçının oynandığı Vodafone Arena Stadyumunda terör örgütlerince yapılan saldırı sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Öztürk'ün babası Ahmet Öztürk, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı ziyaret etti.

"O kadar sevindim ki anlatamam"
Şehit ailelerine her zaman önem veren ve yakından ilgilenen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Şehitlerimizin emanetlerinin her zaman başımızın üstünde yeri var. Mustafa Öztürk evladımızın da şehit düştüğü bombalı saldırı tüm ülkemizi derinden etkilemişti. Hainlerin kahpe saldırısı sonucu şehadet şerbetini içen evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bizim milletimiz öyle bir millet ki, evladı şehit olunca dimdik ayakta durur. Bu duruş dosta güven, düşmana korku verir. Son zamanlarda Samsunumuzdan çok şehit verdik. 2 günde bir Samsunumuza şehit haberi geldi. Kahrolduk, yıkıldık. Ama bütün hainler bir bir temizleniyor. Dün eski Jandarma Komutanlarımızdan Ercan Yaşin beni arayarak terör örgütünce şehit edilen Samsunlu yavrularımızın katillerinin öldürüldüğünü söyledi. O kadar sevindim ki anlatamam. Devletimiz, canını yakan tüm unsurları tek tek yok ediyor. Sonlarının geldiğini bilen teröristler var gücüyle saldırıyor. Ama artık yılmadan, yıkılmadan karşılarında savaşan kahraman askerlerin olduğu bir ordu var. Hainlerden arınmış bir ordu var. Bu vesileyle, vatanın korunması sırasında şehadet şerbetini içen tüm vatan evlatlarına Rabbim rahmet eylesin. Acı ailelere ve Türk milletine sabır ihsan eylesin" diye konuştu.
Şehit babası Ahmet Öztürk ise Başkan Yılmaz'a özellikle manevi desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Başkanım bizi hiç bir zaman yalnız bırakmadınız. Bize her zaman destek olduğunuz. Teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
(SAM-SLH-Y)

03.08.2017 14:32:43 TSI
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