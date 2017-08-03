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Haliliye'de halk günü toplantısı 4 Ağustos'ta yapılacak

03 Ağustos 2017 Perşembe, 14:31
Haliliye'de halk günü toplantısı 4 Ağustos'ta yapılacak
Haliliye'de halk günü toplantısı 4 Ağustos'ta yapılacak

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesinin Ağustos ayı halk günü toplantısı 4 Ağustos 2017 Cuma günü gerçekleştirilecek.
Hayata geçirilen halk günü toplantısı kapsamında yarın, vatandaşlar Fevzi Demirkol'a veya başkan yardımcılarıyla bire bir görüşerek taleplerini iletebilecek. Uygulama kapsamında her ayın ilk cuma günü yapılan toplantı, Ağustos ayının ilk cuması olan 4 Ağustos'ta yarın saat 14.00'da Haliliye Belediyesi ek hizmet binasında yapılacak.
Toplantıda belediye birim müdürleri ve sorumluları da hazır bulunacak ve taleplerin çözümü noktasında çalışmalar yapacak.
(AK-OE-Y)

03.08.2017 14:33:51 TSI
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