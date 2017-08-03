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MŞÜ'de özel yetenek sınavı devam ediyor

- MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat:

- "Hiçbir şekilde hiç kimseye asla ve katiyen iltimas geçilmeyecek"



(Fotoğraflı)



Uğur Ulu

MUŞ (İHA) - Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) bünyesinde bu yıl ilk defa açılan ve Türkiye'nin çeşitli illerinden yüzlerce sporcunun katıldığı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) özel yetenek sınavı devam ediyor.

MŞÜ kapalı spor salonunda devam eden sınav ve parkurlarda öğrenci adayları kıyasıya yarışarak ter dökmeye devam ediyor. Bin 59 öğrencinin başvurduğu BESYO özel yetenek sınavında, 7 farklı istasyondan oluşan beceri-koordinasyon parkur testi ile adayların sportif becerisi, çabukluğu ve dayanıklılığı ölçülüyor. Salon içerisinde ve dışarıda kurulan çoklu kamera sistemiyle sporcular ve aileleri merak ettikleri kısımları kameradan takip edebiliyor. Düzenlenen sınav hakkında açıklamalarda bulunan MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Muş Alparslan Üniversitesinin 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ilk defa Beden Eğitimi Spor Meslek Yüksekokulu Öğretmenlik Bölümüne öğrenci alacağını söyledi. Rektör Polat, "Bu afta ilk defa öğrencilerimiz sınavlara alınmaya başladı. Bizim için son derece sevindirici bir gelişme, bin 59 öğrencimiz bize müracaat etti. Bu oldukça yüksek bir sayı. Özellikle ilk defa açılan bir yüksekokulu için oldukça yüksek bir rakam. Bunların önemli bir kısmı erkek. Aşağı yukarı 200 civarında da bayan öğrencimiz vardı. Sınava pek çok öğrencimiz girdi, bunlardan 20'si milli sporcu olarak sınava girdiler. 20 bayan ve 40 da erkek olmak üzere toplamda 60 öğrenci alacağız. Bu sınavda sporcu özgeçmişini değerlendiriyoruz ki bu yüzde 60 oranında alınacak puana etki ediyor. Bir de beceri parkurumuz var. Son derece modern şartlarda arkadaşlarımız tarafından hazırlanan ve çeşitli etaplardan oluşan bir beceri parkuru, bu da yüzde 40 oranında etki edecek. Üniversitemizde yapılan bu sınava hem Elazığ Fırat Üniversitesinden hem de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden alanında tecrübeli hocalar da geldiler. Sağ olsunlar bizlere katkı sundular, kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.



"Sınavlar canlı olarak takip edilebiliyor"

"Bütün öğrenciler girmiş oldukları sınavı canlı olarak kendileri ve aileleri ile birlikte izleyebiliyorlar" diyen Rektör Polat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ailelere özel bir alan açtık. Gerçek zamanlı olarak burada kendi çocuklarını takip edebiliyorlar. İtirazlar anlık değerlendirilebiliyor. Herhangi bir şekilde itiraz olduğu zaman anlık bir şekilde değerlendirme yapılabiliyor. Yine üniversitemiz birçok yerde olmayan ve ilk defa burada kullandığımız Drone kullanmak suretiyle parkur hakkında öğrencilere detaylı bilgi verildi. 10 dakikalık bir video çekimiyle hem Youtube'de hem kendi sayfalarımızda paylaşmış olduğumuz bu video çekimiyle öğrencilerin parkurda nasıl hareket edecekleri, kural hatalarının neler olduğu, neleri yaptıkları zaman tekrar parkuru denemek zorunda kaldıkları hususunda bilgilendirildiler. Bu konuda da öğrenciler ve aileleri bizlere teşekkür ettiler. Dolayısıyla eş zamanlı çekimler yapmak suretiyle biz mümkün olduğu kadar hataların önüne geçmeye çalışıyoruz."



"Hiç kimseye asla ve katiyen iltimas geçilmeyecek"

Yapılan sınavlarda hiç kimseye iltimas geçilmeyeceğini ifade eden Polat, "Kesinlikle burada ben rektör olarak bunu bütün samimiyetimle, açık yüreklilikle söylüyorum, hiçbir şekilde hiç kimseye asla ve katiyen iltimas geçilmeyecek. Çünkü bu çocuklar hepimizin çocukları. Türkiye'nin her tarafından büyük meşakkatler çekerek buraya geliyorlar. Dolayısıyla hepsi benim evladım gibidir, hiçbirinin hakkı burada yenilmeyecek. Herhangi bir konuda, en küçük bir şüphe olması durumunda bizlere müracaat edebilirler. Kendileri ile birlikte yapılan sınavları, parkuru, diğer konuları şeffaf bir şekilde paylaşmak suretiyle kontrol edebiliriz" diye konuştu.



"Muş Alparslan Üniversitesinin dışarıda ciddi bir prestiji var"

Muş Alparslan Üniversitesinin dışarıda ciddi bir prestiji olduğunu dikkat çeken Polat, "Normalde üniversitemiz tercihlerde sonlarda. Yani üniversitemizi sınavlarda tercih eden öğrencilerimiz son sıralarda üniversitemize giriyorlar. Bundan birkaç hafta önce öğrenci memnuniyeti anketi yayınlandı. Bu anketlerde aşağı yukarı 184 tane üniversite var ve bu anketlerde üniversitemizin 80. sıraya çıktığını gördük. Bu bölgedeki bizimle birlikte kurulmuş olan bütün üniversitelerinde üzerinde çıktı. Bu şunu gösteriyor; üniversitemize gelen öğrenciler gerek buradaki akademik kadronun seviyesine, gerek fiziki şartlara, gerekse Muş'ta görmüş oldukları misafirperverliklerden çok memnunlar ki memnun olduklarını ifade ediyorlar. Oysa burayı tercih ederken 80. sırada tercih etmemişlerdir. Belki 150. sırada, belki 163. sırada üniversitemiz gelmiştir. Ama geldikten sonra öğrencilerin buradan büyük bir memnuniyet duyduğunu görüyoruz. Bu bizim için son derece sevindirici. Öğrencilerin şikayetçi olduğu konuları da biz aşağı yukarı öğrencilerimizle birçok sefer konuşmak için bir araya geldik. Bu konularda aslında üniversitemize ait olmayan konular. BESYO'yu açarken ısrarla bunun altını çizdik. Muş belki birçok konuda geride olan bir şehir olabilir, ama lisanlı sporcu sayısı itibariyle Türkiye'de 30 küsürüncü sırada olan bir il. Dolayısıyla sporcu sayısı oldukça fazla olan bir il olması, bu müracaatların sayısını da arttırdı. Bize müracaat eden çok sayıda milli sporcunun olması da bizim için son derece önemli. Bu şunu gösteriyor, önümüzdeki dönemde inşallah üniversiteler arası yapılan spor etkinliklerinde Muş Alparslan Üniversitesini kürsülerde göreceğiz" şeklinde konuştu.

(UU-MSA-Y)



03.08.2017 14:34:06 TSI

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