Aileler arasındaki husumeti barış yemeği bitirdi

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki aile arasında süren husumet, yüzlerce kişinin katıldığı barış yemeği ile sona erdi.

İlçenin en büyük kırsal mahallesi Mezra'da, Beğit ve Akbaş aileleri arasında yaşanan, her iki aileden de hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğu kavga nedeniyle aylardır devam eden huzursuzluk, mutlu sonla noktalandı. Aileler, Belediye Başkanı M. Faruk Pınarbaşı ve kanaat önderlerinin yoğun girişimleri sonucu barıştı.

Bir tesiste düzenlenen barış yemeği, her iki aileden yüzlerce kişinin yanı sıra Kaymakam Kadir Perçi, Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsa Kızıldemir, Garnizon Komutanı Yener Umul, İlçe Emniyet Müdür Vekili Bayram Oyan, AK Parti İlçe Başkanı Müslüm Kaynarpınar, CHP İl Başkanı Aziz Aydınlık, Belediye Meclis Üyesi Abdülkadir Çopur, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Aykılıç, kanaat önderi Mahmut Mirkelam ve muhtarların katılımıyla gerçekleşti.

"Suriye'yi gördükçe barışın değerini daha iyi anlıyoruz"

Pınarbaşı, barış yemeğinde yaptığı konuşmaya, her iki aileye de duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti. İnsanların birbirine düşmanlık etmesi kadar kötü bir şey olmadığını kaydeden Pınarbaşı, "Yanı başımızdaki Suriye'de yanan ateşi, yok olan ülkeyi, yok olan insanları ve çocukları gördükçe barışın değerini çok daha iyi anlıyoruz" dedi.

"Düşmanlığın kimseye faydası yok"

Mezra mahallesinin Birecik'in en büyük yerleşim birimi olduğunu ve burada yoğun bir nüfusun yaşadığını ifade eden Başkan Pınarbaşı, şöyle devam etti,"Gençlerin cahilliği diyebileceğimiz bir olay nedeniyle iki ailenin karşı karşıya gelmesi, Mezra mahallemize aylardır huzursuzluk yaşatıyordu. Orada bir kişinin burnunun kanaması hepimizi evimizde rahatsız ederdi. Bizler bu yüzden harekete geçtik. Çünkü kavganın, kan davasının, düşmanlığın hiç kimseye faydası olmaz. Bu noktada her iki ailemizin büyükleri de anlayış gösterdiler, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca, bu barışın gerçekleşmesinde emeği geçen kanaat önderi Mahmut Mirkelam'a, eski vekilimiz Seydi Eyüpoğlu'na ve Mezra mahallesi muhtarımız başta olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. Allah bir daha böyle olaylar yaşatmasın. Hep huzur içinde olalım."

Barış yemeği, konuşmaların ardından yapılan dua ile sona erdi.

