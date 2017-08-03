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Yaz futbol kurslarında yıldız sporcular yetişiyor



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da miniklere küçük yaşta futbol sevgisini aşılamak ve Türk futboluna genç yetenekler kazandırabilmek amacıyla açılan Yaz Futbol kursları yoğun ilgi görüyor.

Adıyaman'da, minikleri spora kazandırmak ve yetenekli sporcuları belirlemek için futbol kurslarında profesyonel antrenörler eşliğinde minik sporculara futbol eğitimi veriyor.

Adıyamanlı gençlerin ve özellikle çocukların futbola karşı ilgisinin her geçen gün arttığına dikkat çeken Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, tüm dünyada olduğu gibi hem Türkiye'de hem de Adıyaman'da, çocukların ve gençlerin futbolu çok sevdiğini söyledi.

Müdür Keleş, "Yaz spor okulları kapsamında düzenlenen futbol kurslarına ilgi her geçen gün artıyor. Özellikle yetenekli gençlerin dikkat çektiği kurslar sonrasında yıldız sporcular yetiştirebilmek için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Ben spor ilgisi olan genç ve çocukların bu kurslara daha fazla ilgi göstermesini ve ailelerinde gerekli desteği vermesini diliyorum. İlimizde çok başarılı sporcularımız var. Futbolun yeniden aktif spor dalları arasında hak ettiği yere gelebilmesi için başta antrenörlerimiz olmak üzere gayret gösteriyoruz. Ben kurslara katılan sporcularımıza ve antrenörlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Futbola çok büyük bir ilginin olduğunu belirten Antrenör Ekrem Kaya ise, "Önemli olan bu ilgiyi eğitimle onların yetenekleri doğrultusunda olumlu bir seyre çevirmek. Bizde Gençlik spor olarak bu amaçla hareket ediyoruz.7 yaşından 16 yaşına kadar 160 sporcumuz var. Bu Adıyamanlı çocukları eğiterek ileride hem futbol açısından hem kişilik ahlak açısından memleketine vatanına milletine ailelerine en çok da kendilerine hayırlı bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

(CK-OE-Y)



03.08.2017 14:36:08 TSI

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