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Adıyaman Belediyespor yeni sezona hazırlıklarını sürdürüyor

03 Ağustos 2017 Perşembe, 14:34
Adıyaman Belediyespor yeni sezona hazırlıklarını sürdürüyor
Adıyaman Belediyespor yeni sezona hazırlıklarını sürdürüyor

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Adıyaman Belediyespor Hentbol Takımı yeni sezon öncesi kendi tesislerinde başladığı ilk hafta hazırlık çalışmalarını tamamladı.
Önümüzdeki sezon Hentbol Süper Lig'inde mücadele edecek olan Adıyaman Belediyespor, kendi evinde sürdürdüğü yeni sezon hazırlıklarının ilk hafta çalışmalarını tamamladı.
Okan Halay yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren kulüp yöneticileri, yeni sezona hedeflerinin Süper Lig'de kalıcı olmak ve Avrupa Kupalarına katılmak olduğunu dile getirerek, bunun için güçlü bir kadro kurduklarını söylediler.
Kendi tesislerinde sürdürdüğü hazırlık çalışmalarından sonra ikinci etap hazırlıkları için 18 Ağustos'ta İzmir'e gidecek olan ve burada Göztepe Spor Kulübü, Selka Eskişehir Hentbol, Beykoz Belediyesi ve Milli Piyango takımlarının da yer alacağı bir turnuvaya katılacak olan Adıyaman Belediyespor, bu turnuvada yeni sezonun provasını yapacak.
(CK-OE-Y)

03.08.2017 14:36:27 TSI
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