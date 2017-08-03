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Besni İslami Dayanışma Platformundan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi



(Fotoğraflı)



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde faaliyet gösteren 10 sivil toplum kuruluşunun bir araya geldiği Besni İslami Dayanışma Platformu tarafından Mescidi Aksa'da yaşanan olayları psotesto etti.

Besni Yenikent'ten Hükumet Konağı önüne gerçekleştirilen araç konvoyu sonrası Besni İslami Dayanışma Platformu adına basın açıklamasını Medeniyet Derneği Başkanı Haydar Özalp tarafından okundu.

Başkan Özalp, "Bugün burada terör devleti İsrail'in son günlerde ilk Kıblemiz Mescid-i Aksa'yı işgal girişimi ve ibadete kapatma çabalarını protesto etmek amacıyla toplanmış bulunuyoruz.

İslam coğrafyasındaki terör olaylarının her birinde parmağı olan işgalci İsrail, Müslümanları kışkırtmaya yönelik aşağılık davranışlarına devam ediyor. Halkımız ve bütün insanlık bilmeli ki bu bölgede akan bütün kanın, bütün iç savaşların ve bütün terör olayların arkasında doğrudan ya da dolaylı olarak İsrail vardır. Siyonist İsrail yönetimi bütün İslam Ülkelerini ve bütün dünyayı ateşe vermekten kaçınmayacak kadar sapkın bir inanca sahiptir.

İsrail'in kurulduğundan beri izlediği politika asla değişmemiştir. İsrail, Türkiye'ye ait toprakların da içinde bulunduğu geniş bir coğrafya'yı kendi kutsal ülkesi olarak görmekte ve buraları ele geçirebilmek için her türlü yönteme başvurmaktadır.

Bugün başta Filistin olmak üzere, Suriye'de, Mısır'da Doğu Türkistan'da Myanmar'da zalimlere karşı İslami kimlikleriyle onurlu mücadele eden Müslüman kardeşlerimize direnişlerinden yalnız olmadıklarını belirtmek için burada toplandık.

Terör örgütü İsrail var olduğu müddetçe bu coğrafyanın barış ve huzura kavuşması mümkün değildir. Bölgedeki etnik kavgaların, mezhep savaşlarının ve tüm terör olayların kışkırtıcısı İsrail'dir. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'nın işgali kabul edilemez. İsra ve Miraç'ın şehri Kudüs'ün işgali, kabul edilemez. Etrafı bereketlenmiş ve mübarek kılınmış Filistin topraklarının işgali kabul edilemez. Bizim için mübarek kılınmış topraklarda, mübarek kılınmış bir şehirde ve mübarek kılınmış bir mabette küstah İsrail askerlerinin kanlı ve kirli postalları ile dolaşması en aşağılık bir davranıştır. Bir ırkın üstünlüğünü ve seçilmişliğini iddia eden Siyonizm'in insanlığa getireceği ancak ve ancak şiddet, acı ve köle düzenidir.

Bölgeye barışın ve huzurun gelmesinin tek yolu Kudüs'ün tekrar Müslümanlarca idare edilmesinden geçmektir. Bugün burada yaptığımız bu açıklama ile tüm dünyaya Kudüs'ün sahipsiz olmadığını beyan etmiş oluyoruz" dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından Diyanet-Sen İlçe Temsilcisi Nazif Canlı tarafından dua edildi.

(RK-OE-Y)



03.08.2017 14:38:29 TSI

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