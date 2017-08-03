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AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp:

- "Atıl hastane binasıyla ilgili karar mercii ben değilim"

- "Ben yönlendirmiyorum, gelişmeler bakanlıklar düzeyinde gerçekleşiyor"



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde halktan toplanılan paralarla yaptırılan ancak günümüzde atıl durumda bulunan devlet hastanesi binasının kadın mahkumlara yönelik Açık Cezaevi olarak kullanılacağına yönelik iddialarla ilgi olarak AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp'den yanıt geldi.

Belediye Meclis Toplantısının başlangıcında açılış konuşması yapan Başkan Rahmi Gençer'in, Altınova'da atıl durumda bulunan Alaattin Süberoğlu Devlet Hastanesi'nin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Sağlık Meslek Lisesi yada benzeri bir şekilde eğitim ve irfan yuvası olmasını istediklerini ifade etmesinin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, bakanlıklar arasında yapılan yazışmaların da söz konusu atıl hastanenin ilim irfan yuvası olmasına yönelik olduğunu vurguladı.

Başkan Kayaalp, "AK Parti Ayvalık İlçe Başkanlığı olarak bu konuda bizde tıpkı halkımız gibi bilgi alıyoruz. Altınova'daki atıl hastane binası ile ilgili gelişmeleri biz yönlendirmiyoruz. Bu bina geçmişte Sağlık Bakanlığı'ndan, Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmek istenilmiş. Ancak bu olmamış. Bizde o dönemde Ayvalık Belediyesi ve Belediye Meclis üyelerine destek vererek, buranın eğitim alanı olması için destek vermiştik. Ama sonrasında bu alanı Milli Eğitim Bakanlığı yasal bazı sorunlar nedeniyle kabul edememiş ve hastane Sağlık Bakanlığı'ndan, Adalet Bakanlığı'na devrolmuş. Biz bununla ilgili açıklamaları geçtiğimiz yıl zaten yapmıştık. Ancak dün Belediye Başkanı Rahmi Gençer bu konuda açıklamalar yapınca, kamuoyunda biz yönlendiriyoruz gibi bir hava oluştu. Bu doğru değil. Dün Rahmi beyin bu açıklamalarının ardından beni arayan basın mensuplarına konuyla ilgili bilgim olmadığı için gerekli bilgilenmeleri aldıktan sonra açıklama yapacağımı söylemiştim. Fakat bazı belediye meclis üyeleri gerek sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından, gerekse de yakın çevrelerine yaptıkları açıklamalarda bu konuda şahsımın yönlendirici olduğunu belirtmişler. Bunlar asılsız iddialardır. Oysa bu iddiaları ortaya atan meclis üyeleri kendileri araştırmış olsalardı, bu konunun aslının ne olduğunu kendileri de görebilirlerdi. Çünkü bizim bu konuda böylesi bir talebimiz de yönlendirmemizde olamaz. Ortada aslı astarı olmayan, yalan yanlış ithamlar dönüyor. Lütfen herkes konuyu iyice araştırdıktan sonra bu konuda ahkam kessinler ki, bizde adalet önünde hakkımızı aramak zorunda kalmayalım" dedi.

"Biz, sadece atıl binanın yeniden hastane olarak kullanılması yönünde girişimlerde bulunmuştuk"

Altınova'daki atıl durumdaki hastanenin açık bir cezaevi değil, bir sosyalleştirme tesisi olmasının düşünüldüğünü belirten AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, "Burası daha çok bir üretim tesisi anlamında bir oluşum olabilir. Ama bu konuda bizim bakanlıklara yaptırım uygulayabilmek gibi bir durumumuz söz konusu bile olamaz. Bizim daha önce bu atıl binanın Altınova halkına yeniden hastane olarak hizmet vermesi için girişimlerimiz olmuştu. Ama bu yönde sonuç alamadık. Daha sonrasında bu binanın hiç olmasa Sağlık Meslek Lisesi gibi eğitim alanı olmasına ait Ayvalık Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin düşüncesinin hayata geçirilmesine yönelik taleplerini desteklemiştik. Ben ondan sonrasındaki süreci bilmiyorum. Ama bu alan Adalet Bakanlığı'na geçerse ve bakanlıkta burayı yine eğitim amaçlı olarak tutuklu mahkumlara iş imkanı sağlayacak bir üniteye çevirmek isterse de bu da bana fena bir şey gibi gelmiyor. Ama ben bu konuda karar mercii değilim" diye konuştu.

(SS-BT)



03.08.2017 14:44:38 TSI

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