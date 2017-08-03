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FÜ'de 7 hastaya beyin pili takıldı



(Fotoğraflı)



Zafer Demirbaş

ELAZIĞ (İHA) - Fırat Üniversitesi (FÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde 9 ay önce başlanılan beyin pili ameliyatı 7 hastaya uygulanırken, hepsinde de başarı sağlandığı bildirildi.

FÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Sait Öztürk, beyin pili olarak bilinen Parkinson ameliyatı ile ilgili bilgi verdi.

Ellerde titreme, beden hareketlerinde yavaşlama ve katılık ile kendini belli eden Parkinson hastalarında beyin pili ameliyatının oldukça etkili ve güvenilir olduğunu aktaran Yrd. Doç. Dr. Sait Öztürk, ameliyatının Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde sadece hastanelerinde yapıldığını kaydetti.

Ülke genelinde Parkinson hastalarına yönelik ameliyat işlemlerinin geçmiş yıllarda sadece büyük illerde yapıldığını hatırlatan Öztürk," Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Serhat Erol'un destekleriyle yüksek teknolojik altyapısı kurulan hastanemizde 2016 yılı itibariyle bu ameliyatı başarıyla yapıyoruz. Elazığ başta olmak üzere Malatya, Bingöl,Tunceli ve Muş gibi çevre illerden gelen hastalar başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir.Şuana kadar 7 hastamıza uyguladık. Yüksek başarı oranı sağladık. Beyin pili ameliyatına uygun görülen Parkinson hastalarından herhangi bir ek ücret alınmamaktadır. Ameliyat esnasında hasta uyanık olarak ve hasta ile konuşularak ameliyat yapılmaktadır. Ameliyat sonrası ilk günde hastalar aktif yaşamlarına dönmektedirler. Ameliyat sonrası ortalama hastalar 4. günde taburcu edilmektedir"dedi.

Ameliyatın maliyetinin ortalama 50 bin lirayı bulduğunu ancak tamamının SGK tarafından karşılandığını hatırlatan Öztürk,b eyin pili ameliyatını Parkinson hastalığının dışında vücutta yaygın titremelere sebep olan Esansiyel Tremor ile vücutta istemsiz hareketlerin olduğu Distoni hastalarında da uygulandığını dile getirdi.

(ZD-HİV-Y)



03.08.2017 14:48:21 TSI

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