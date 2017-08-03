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ESKİ ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi aldı

03 Ağustos 2017 Perşembe, 14:46
ESKİ ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi aldı
ESKİ ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi aldı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Büyükşehir Belediyesi Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi aldı.
ESKİ Genel Müdürü Mevlüt Vural, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti: "Başkanımız Mehmet Sekmen'in direktif ve önerilerini hayata geçiren ESKİ Genel Müdürlüğü'müz, ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi aldı. Bilindiği gibi; ISO 9001 vatandaş beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile vatandaş memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetim sistemi biçimidir. Bu yönetim sisteminin amacı, hata ve kusurları azaltmak, daha önemlisi oluşabilecek hata ve kusurları engellemektir. Yani sonuç olarak bu kalite yönetim sistemi hizmetlerimize etkin bir kalite yönetim sistemi portföyü sunacaktır. Kurum olarak vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetin kalitesi kapsamında bu belgeyi aldık. ESKİ Genel Müdürlüğü'müz vatandaşlarımıza sunduğu yüksek kalite anlayışı ve memnuniyet ilkesiyle diğer kalite belgelerini de inşallah alacaktır."
(AA-AA-Y)

03.08.2017 14:48:52 TSI
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