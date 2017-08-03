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Yüreğir'e 8 yılda 15 spor tesisi



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ADANA (İHA) - Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, sportif ve sağlıklı bir gençlik için 'Her Mahalleye Bir Spor Tesisi' hedefiyle başlattıkları proje kapsamında ilçeye 15 spor tesisi kazandırdıklarını bildirdi.

Başkan Çelikcan, PTT Evleri Mahallesi'ne 2, Sarıçam Mahallesi'ne 1 ve Levent Mahallesi'ne 1 adet olmak üzere 4 adet halı saha yapıldığını, Doğankent Mahallesi Spor Tesisi'nin de tamamlanarak hizmet vermeye başladığını söyledi. Çelikcan, Solaklı, Camili, Çamlıbel, Akpınar, Yakapınar, Çağırkanlı, Ali Hocalı, Belören, Ağzıbüyük ve Şıhmurat mahallelerinde halı saha ve spor tesisi çalışmaları tamamlandığını kaydeden CÇelyik



Yüreğir'in ilk kapalı yüzme havuzu

Göreve geldikten sonra Yüreğir'e kalıcı eserler kazandırdıklarını kaydeden Çelikcan, Atakent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı karşısına yeni bir spor kompleksi yapacaklarını kaydetti. İçerisinde yüzme havuzu, voleybol, basketbol sahası ve tribünleri, fitness alanı, bowling alanı, masa tenisi alanı, kafeterya ve büfesi olan bayanlar ve erkekler için ayrı ayrı tasarlanmış duşu, soyunma odası ve tuvaleti olan yeni spor kompleksinin hazırlıklarının devam ettiğini söyleyen Çelikcan, PTT Evleri Mahallesi Kapalı Yüzme Havuzu projesinin ihale çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğunu vurguladı.



Hedef daha yaşanabilir bir Yüreğir

Yüreğir'in daha yaşanabilir bir ilçeye dönüşmesi için bütün gayretleri ile çalıştıklarının altını çizen Başkan Çelikcan, "Hizmet skalamızı geniş tutuyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız hatta yeni doğanlarımız farklı etkinliklerimizle belediyemizin hizmetlerinden yararlanıyor. Spor tesisi projelerimizle de gençlerimizi sokağın olumsuz etkisinden uzak tutmayı hedefliyoruz. İlçemizi spor tesisleri ile donatıyoruz. Sporla meşgul olan gençlerimiz ve çocuklarımız kötü alışkanlıklardan uzak kalarak zamanlarını daha iyi şekilde değerlendirecekler" dedi.

(ELF-Y)



03.08.2017 14:56:06 TSI

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