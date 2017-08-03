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"Konya'da Bahar" Fotoğraf Yarışmasının ödülleri verildi



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin, bahar aylarında şehirdeki güzelliği ortaya çıkarmak amacıyla düzenlediği "Konya'da Bahar" isimli ödüllü fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından şehirdeki bahar güzelliğini ortaya çıkarmak amacıyla bahar aylarında düzenlediği "Konya'da Bahar" isimli ödüllü fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdülmelik Ötegen, "Konya'nın mana güzelliğiyle bütünleşebilecek maddi güzelliklerini bizlerle buluşturdukları için yarışmaya katılan herkesi tebrik ediyorum. Bu güzellikleri bütün insanlıkla paylaşmayı arzu ediyoruz" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, "Okullardaki öğrencilerimiz için de güzel bir vesile bu. Bütün çocuklarımızın bu tür yarışmalara katılmasını arzu ediyoruz. Çünkü var olan cevher küçükten keşfedilerek büyüyor ve gelişiyor. Büyük sanatçıları da bu tür organizasyonlar ortaya çıkarıyor" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Selim Yücel Güleç, Konya'nın tanıtımı anlamında yeni seslere, yeni sözlere, yeni görüntülere ve fotoğraflara sürekli ihtiyaç duyulduğunu belirterek yarışmaya katılanların bu ihtiyacı giderme noktasında katkıda bulunduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Köseoğlu ise, dereceye giren ve sergilenen fotoğrafların her birinin ödüle layık eserler olduğunu, fotoğrafın çekilirken gönülle de birleştirildiği takdirde bir anlam ifade ettiğini belirterek dereceye giren fotoğrafçılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından "Konya'da Bahar" isimli fotoğraf yarışmasında birinci Mustafa Öztemiz'e, ikinci Yasin Üyel'e, üçüncü Hüseyin Bosyancı'ya ve Mansiyon kazanan Ercüment Öztürk'e, Soner Sandıkçı'ya ve Levent Ateş'e protokol tarafından ödülleri verildi. Yarışmada birinciye 3 bin lira, ikinciye 2 bin lira, üçüncüye bin lira ve mansiyon 500 lira olarak belirlenirken, 33 eserin sergilemeye layık görüldüğü yarışmada sergileme ödülü de 100 lira olarak belirlenmişti.

(AH-Y)



03.08.2017 14:58:02 TSI

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