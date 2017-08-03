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Nazilli'de tüp bayisinde faciadan dönüldü



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir tüp bayisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çıkan yangında herhangi bir patlama olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Nazilli Hürriyet Caddesindeki bir tüp bayisinde çıkan yangın büyük korku yaşattı. Olay bugün saat 12.25 sularında yaşandı. Mehmet U'ya ait bir tüp bayisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyük endişe yaşayan Mehmet U. dükkanındaki tüpleri hızla dışarıyı çıkarırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın anında herhangi bir patlamanın yaşanmaması büyük bir faciayı önledi.

Bölgede bulunan çok sayıda esnaf, tüp bayisinden şikayetçi oldu. Tüplerin sürekli dışarıda olduğunu ve dükkan önündeki kamyonetin Mehmet U. tarafından depo olarak kullandığını iddia eden esnaflar, çıkan yangından dolayı büyük korku yaşadıklarını belirtti. Çevre esnaflarından O.Ç. "Burada bir patlama olsaydı Allah korusun, çok sayıda insan hayatını kaybedebilirdi. Büyük korku yaşadık. Umarım bundan sonra bir önlem alırlar" dedi.

(ES-MB-Y)



03.08.2017 14:58:39 TSI

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