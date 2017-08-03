İhramcızade İsmail Hakkı Toprak'ın 48. ölüm yıl dönümü
(Fotoğraflı)
Uğur Yiğit
SİVAS (İHA) - İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Hazretlerinin ölümünün 48.yılı dolayısıyla Sivas Belediyesi tarafından Ulu Cami'de Mevlit okutulup helva dağıtıldı.
Sivas Belediyesi tarafından İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Hazretlerinin ölümünün 48. yılında Ulu Cami'de Mevlit okutuldu. Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezinde vatandaşlara helva dağıtıldı.
Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın,"İlimizdeki manevi değerleri gençlerimizin tanıması amacıyla Sivas Belediyesi olarak çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu yılda ilimizin manevi önderlerinden olan İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Hazretlerinin ölüm yıl dönümü nedeniyle Ulu Cami'de Mevlit okuttuk" dedi.
(UY-Y-)
03.08.2017 14:58:54 TSI
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