Taş düşmesine karşı tel örgü
(Fotoğraflı)
Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesi sahil yolunda onarım ve bakım çalışmaları karayolları tarafından devam ediyor.
Ordu-Samsun sahil yolu Bolaman Mahallesi Pelitdibi mevkisinde karayoluna taş düşmesini önlemek için karayolları ekibi tel örgü ile koruma çalışmaları yapıyor. Taş veya benzeri cisimlerin yola düşmesini engellemek ve trafiğin akışına engel olmaması için çalışmaların yapıldığını kaydeden yetkililer, "Tüm sahil yolunda bu çalışmaların yapılacağını belirttiler.
(AA-SLH-Y)
03.08.2017 15:03:28 TSI
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