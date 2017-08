YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ahmetli'deki hizmetler vatandaşı memnun etti

Ahmetli'deki hizmetler vatandaşı memnun etti



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ahmetli ilçesi Dereköy Mahallesine yapılan yatırımlar ve faaliyete giren hizmetler mahalle halkını sevindirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ahmetli ilçesi Dereköy Mahallesinin altyapı sorununu çözmek için ilk olarak MASKİ Genel Müdürlüğü vasıtasıyla kanalizasyon ve içme suyu hatları yenilendi. Mahallenin altyapısı sağlıklı bir hale getirildikten sonra tüm sokakları, kilit parke ile kaplandı ve güzel bir görünüme kavuştu. Toplu taşıma ve mezarlık bakımları da sorunsuz bir şekilde ilerlemekte. Mahalleye yapılan yatırımların kendilerini çok sevindirdiğini belirten mahalle halkı en çok da Başkan Cengiz Ergün'ün talimatıyla yapılan düğün yerine sahip olmanın mutluluğunu yaşıyorlar.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün sayesinde gerçekleşen hizmetlerin kendilerinde tarifsiz mutluluk oluşturduğunu belirten mahalle sakinlerinden Hasan Kozan, "Cengiz Başkan'a nasıl teşekkür edeceğimizi bilemiyoruz. Kahvenin altındaki meydana düğün yeri yaptı. Altyapı ve kilit parke taşlarımızı yapıldı. Yağmur, çamur sorunu yok, kabirlerimiz temizlendi. Daha yapacak bir şey kalmadı. Allah bin kere razı olsun. Başkanımızın görevinin devamını diliyoruz, kendisinin her zaman yanındayız" derken, Müşerref Karaaslan da şunları söyledi: "Daha önce böyle hizmet görmedik, gurur duyuyoruz başkanımızla. Allah razı olsun, sayesinde mutluyuz. Eskiden çamurun içinde düğün yapıyorduk, yemek verirken sıkıntı yaşıyorduk. Düğün yerimiz yapıldı. Eskiden hiçbir şey yoktu, susuzduk, kuyudan kurtlu kurtlu su içiyorduk, şimdi sağlıklı su içiyoruz, başkanımıza uzun ömürler diliyorum."

Ramazan Kozan isimli mahalle sakini duygularını şu şekilde dile getirirken, "Suyumuz akıyor, yolumuz yapıldı, toplu taşıma aracımız gelip gidiyor, çok memnunuz. Düğün yerimiz yapıldı, artık düğün ve yemeklerimizi gölgede yiyor, içiyoruz. Bütün hizmetlerimizi yaptı. Anlatmakla bitmez. Başkanımızın her zaman arkasındayız." Dudu Bilgin de, "Başkanımız, mezarlığa kadar yollarımızı yaptı, suyumuz da akıyor. Düğün yerimizi yaptı, altında oturuyoruz düğünümüzü, mevlidimizi okutuyoruz, sağ olsun. Allah ondan bin kere razı olsun." ifadelerini kullandı.

85 yaşındaki Halil İbrahim Bilgin ise, "85 yaşındayım, köyümüze daha önce böyle bir hizmet hiç yapılmadı. Köy içinden mezarlığa kadar olan yola taş döşendi, sondajımız vuruldu suyumuz akıyor. Düğün salonumuz yapıldı, bunun kadar hiç hizmet gelmemişti. Cengiz Başkan gibi bir adam daha gelmez, Allah uzun ömürler versin. İstenildiğinde he hizmetler yapılıyormuş, başkanla gördük" diyerek hizmetler için teşekkür etti.

(SC-Y)



03.08.2017 15:03:53 TSI

NNNN