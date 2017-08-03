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Mezbaha ve Hayvan Pazarı Projesi



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde "Mezbaha ve Hayvan Pazarı Projesi"nde çalışmalar devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, tesisin 2018 yılı içerisinde tamamlanacağını belirterek, "Modern Mezbaha ve Hayvan Pazarı Projemizi, 2018 yılı içerisinde hizmete sunmak istiyoruz. Fatsamıza önemli katkı sağlayacak olan tesis için ilk kazmanın vurulmasından bu yana geçen süre içerisinde dolgu ve temel işlemlerini tamamladık. Projenin hayvan pazarı bölümünde temel ve dolgu işlemlerinin ardından, çelik konstrüksiyon imalatlarına başlandı. Mezbaha bölümüne ise temizlik betonu dökülerek temel beton hazırlıklarımız devam ediyor" dedi.

Başkan Yılmaz, yapılacak mezbahanın yaklaşık 12 milyon TL'ye mal edileceğini ve bölgenin en büyük kesimevi olacağını söyleyerek, "İlçemize yapacağımız mezbaha sadece ilimizin değil, bölgemizin de en büyük kesimevi olacak. İlimiz genelindeki tüm kesimler burada yapılacağı gibi komşu illerden de kesim için hayvan getirilecek. Yapacağımız mezbaha, başta sağlık ve temizlik olmak üzere hizmet, kalite ve güvenirlilik gibi konularda Avrupa standartlarını taşıyacak" şeklinde konuştu.

300 kişinin istihdam edileceği tesis, hem kesimhane hem de hayvan pazarı olarak hizmet verecek. Mezbaha bölümünde günlük 200 adet büyükbaş ve 500 adet küçükbaş hayvan kesimi yapılabilecek. Hayvan pazarı da 500 adet büyükbaş ve 500 adet küçükbaş hayvan barındırma kapasitesine sahip olacak. Yapım süresi çok uzun olmayacak mezbahanın maksimum 1 yıl içerisinde tamamlanacağı bildirildi.

(AA-SLH-Y)



03.08.2017 15:05:57 TSI

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