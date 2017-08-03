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İstihdam Seferberliği kapsamında Malatya'da 100 kişiye iş imkanı



MALATYA (İHA) - Ekokariyer İnsan Kaynakları Türkiye genelindeki işe alım hizmetlerini Malatya'ya da taşıdı. Şu ana kadar binlerce kişiyi iş sahibi yapan firma şimdi de Malatya'da 100 genci iş sahibi yapmayı hedefliyor.

Konuyla alakalı olarak firmadan yapılan açıklamada, İstihdam Seferberliğine katkıda bulunmak amacıyla Malatya'da 100 kişinin istihdam edileceği ifade edilerek, istihdam edilecek vatandaşlarda aranacak kriterlere değinildi.

Açıklamada, "İşe alım sürecimizde bütün adaylarımız, pozisyona göre fonksiyonel yetkinliklerin yanı sıra temel yetkinliklerimiz olan, müşteri odaklılık, işini sahiplenme, yenilikçilik, ilişki geliştirme, kendini tanıma ve geliştirme yetkinlikleri ile değerlendirilir. Kurum kültürü ve değerlerimize uygunluk, sürecin tümünde dikkate aldığımız en önemli kriterlerdir. Yönetsel pozisyonlarımız için temel yetkinliklerle birlikte, ekip geliştirme yetkinliği de aranır. Yetkinlikler ile beraber adayların mesleki ilgi alanları ve teknik bilgileri de değerlendirilir. İşe alım uzmanlarımız adaylarla pozisyonun ilgili yöneticilerinin de katıldığı en az iki görüşme yapar. Adaylarda aranan şartlar ise: En az lise mezunu olması, firmaların belirlediği özel şartları taşıması, düzgün bir diksiyona sahip olması, erkek adaylar için askerlik ile ilgili 1 tecili olması, takım çalışmasına uygun olması, vardiyalı çalışma sistemine ayak uydurması" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, alımlar ile ilgili olarak başvuruda bulunmak ve daha fazla bilgi almak isteyenlerin Info@ekokariyer.net adresine CV göndermelerinin gerektiği kaydedildi.

(CÖ-OE-Y)



03.08.2017 15:10:52 TSI

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