YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri yoğun ilgi görüyor

Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri yoğun ilgi görüyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün girişimleri ile 17 ilçeye kazandırılan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri, yoğun ilgi görüyor. Bu kapsamda Ahmetli ilçesindeki eğitim yuvası da yaz döneminde 115 öğrenciye eğitim veriliyor.

Ahmetli Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi, yaz döneminde de öğrencilerin yoğun katılımıyla eğitimlerini sürdürüyor. Matematik, Türkçe, İngilizce, Bale, Ritmik Jimnastik, Mental Aritmetik ve Satranç kurslarında 115 öğrenci, kurs görüyor. Uzman eğitmenler eşliğinde verilen dersler ile öğrenciler, zihinsel gelişimlerin yanı sıra sanatsal bilgi ve yeteneklerini de geliştirme imkânına sahip oluyorlar. Ahmetli ÇKSM Kurs Sorumlusu Ümmü Karaca, yaş gruplarına göre en kapsamlı kursları kendilerinin verdiğini belirtti. Kurslara katılan öğrencilerin, okul derslerindeki başarı oranlarını da yükselttiklerini dile getiren Karaca, "Veliler, sürekli bizimle iletişim halindeler. Çocukların, kurslarla birlikte ders notlarını yükseltmesi aileleri de oldukça mutlu etti. Aileler, ilçedeki eğitim faaliyetleri dolayısıyla Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletiyorlar. Biz de bu imkânları bize sağladığı için başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi, çocukların aydınlık geleceğe yürümesi için 17 ilçede eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

(ÖND-Y)



03.08.2017 15:11:03 TSI

NNNN

