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Başkan Şirin: "Birlikten kuvvet doğar"

03 Ağustos 2017 Perşembe, 15:10
Başkan Şirin: "Birlikten kuvvet doğar"
Başkan Şirin: "Birlikten kuvvet doğar"

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in Ankara Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MİARGEM) tarafından 3'üncüsü düzenlenen Etkin Belediye Proje Yarışması'nda Gönül Projesiyle ödül almasının ardından projeyi yürüten Yazı İşleri Müdürlüğü Nikah Memurluğu personelini makamında ağırladı. Başkan Şirin, projeyi başarıyla yürüten ekibe teşekkür ederken, Yazı İşleri Müdürü Adnan Erbaktı da ödülünden dolayı Başkan Şirin'i tebrik etti.
Turgutlu Belediyesi'nin Sosyal Projeleri kapsamında yer alan ve evlilikte 50 yılı doldurmuş çiftlerin ziyaret edildiği Gönül Projesi, Ankara MİARGEM tarafından düzenlenen Etkin Belediye Proje Yarışması'nda Sosyal ve Ekonomik Projeler kategorisinde ödüle layık görülmüştü. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de bu başarıda emeği geçen Yazı İşleri Müdürlüğü Nikah Memurluğu personelini ağırladı. Yazı İşleri Müdürü Adnan Erbaktı, Nikah Memurları Ali Akça ile müdürlük çalışanlarını ağırlayarak, projenin başarıyla yürütülmesinden dolayı kendilerine teşekkür etti. Başkan Şirin, "Geçen hafta aldığımız ödül, projeyle birlikte ne kadar doğru yolda olduğumuzu bir kez daha bizlere gösterdi. Her zaman dediğimiz gibi 'birlikten kuvvet doğar'. Bu başarı hepimizin başarısı. Yazı İşleri Müdürlüğümüz Nikah Memurluğu birimimizin katkısı çok büyük. Türkiye'nin dört bir yanından, pek çok belediyenin onlarca proje ile katıldığı yarışmada Gönül Projemiz ile güzel bir imza daha attığımızı düşünüyorum. Emeklerinize sağlık" dedi.

Başkan Şirin'i tebrik ettiler
Kendilerini ağırlayan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e teşekkür eden Yazı İşleri Müdürü Adnan Erbaktı da proje fikrinin ilk ortaya çıktığı andan itibaren hayata geçmesinde kendilerine desteklerinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Sayın başkanımızın da ifade ettiği gibi projenin ödüle layık görülmesi doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Gönül Projesi kapsamındaki her ev ziyaretimizde bir kez daha şahit olduk ki Sayın başkanımızın nezaketi takdire şayan olmaktadır. Bu anlamda aldıkları ödül için kendilerini bir kez daha tebrik ediyoruz. Gönül Projemiz'e de tüm gayretimizle devam ediyoruz" şeklinde konuştu.
(SC-Y)

03.08.2017 15:11:50 TSI
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