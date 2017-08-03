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Taşçı: "56 mahallemize eşit hizmet vermek için çalışıyoruz"

03 Ağustos 2017 Perşembe, 15:11
Taşçı: "56 mahallemize eşit hizmet vermek için çalışıyoruz"
Taşçı: "56 mahallemize eşit hizmet vermek için çalışıyoruz"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "İlçemizdeki 56 mahallenin tamamına eşit ve kapsamlı hizmetleri sunmak için yoğun bir mesai harcıyoruz" dedi.
Mevlana Mahallesi sakinleri, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'yı ziyaret etti. Mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalar ve hayata geçirilen projelerden dolayı Başkan Taşçı'ya teşekkür eden mahalle sakinleri, Atakum ilçesinin değişimi ve gelişimi için, Atakumlular olarak her zaman destekçi olduklarını belirtti.

"Yürek birlikteliğimiz var"
Teşekkür ziyareti karşısında duyduğu memnuniyeti dile getiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum ilçesi, 56 mahallesi bulunan, değişimi ve gelişimi ile hayranlık uyandıran bir ilçe. İlçemizin daha da yaşanılabilir bir hale gelmesi için, hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor, yoğun bir mesai ile çalışıyoruz. Bu yoğun çalışmalarımızda da en büyük güç kaynağımız, vatandaşlarımız oluyor. Mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalar için teşekkür ziyaretinde bulunan Mevlana Mahallesi sakini vatandaşlarımıza da bu anlamda şükranlarımı sunuyorum. Bu tür yaklaşımlarla, hedeflerimize ulaşmak için daha çok motive oluyoruz. Atakum Belediyesi ve Atakum'da yaşayan hemşerilerimizin tek bir amacı var. Daha da güzel, daha da yaşanılabilir bir Atakum ilçesi ortaya çıkartmak için yürek birlikteliğimiz var" diye konuştu.

"Atakum bizim evimiz"
Atakum ilçesini ve özellikle mahallelerini, evleri olarak gördüklerini söyleyen Mevlana Mahallesi sakinleri, "Atakum ilçesi bizim evimiz. Evimizin daha güzel, daha yaşanılabilir olması noktasında çalışan Atakum Belediyesine teşekkür ediyoruz. İlettiğimiz taleplerimiz, önerilerimiz ve şikayetlerimiz anında karşılık buluyor. Bu anlamda Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'ya ve Atakum Belediyesi çalışanlarına teşekkür etmek için bu ziyareti gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.
Başkan Taşçı, Mevlana Mahallesi sakinlerine, ilçede hayata geçirilmeye hazırlanan projeler, açılışları gerçekleştirilecek çalışmalar ve planlanan uygulamalar hakkında bilgi verdi.
(SAM-SLH-Y)

03.08.2017 15:13:03 TSI
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