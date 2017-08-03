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Kaleiçi'nde huzur uygulaması



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya tarihi Kaleiçi'nde huzur operasyonu gerçekleştirildi.

Antalya il Emniyet Müdürlüğü Kaleiçi bölgesinde Asayiş, Terörle Mücadele, Çocuk, Narkotik Suçlarla Mücadele, Güvenlik Şube müdürlüklerine bağlı 162 polis ile huzur uygulaması yaptı. Yerli ve yabancı tatilcilerin ziyaret ettiği Kaleiçi'ndeki uygulama 23.00- 02.00 saatleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı uygulamada, 6 işyerine tespit edilen eksikliklerinden dolayı idari işlem yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 2 kişinin yanı sıra pasaportlarını ibraz edemeyen 2 yabancı şahıs hakkında da işlem yapıldı.

(SÇ-SÇ-Y)



03.08.2017 15:15:49 TSI

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