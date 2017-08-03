ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Toroslar Belediyesi, mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor

03 Ağustos 2017 Perşembe, 15:15
Toroslar Belediyesi, mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor
Toroslar Belediyesi, mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in Toroslar Belediyesi, ilçe merkezinin yanı sıra 6360 sayılı Büyükşehir Yasası ile beraber mahalle statüsü alan eski köy ve beldelerde çalışmalarını sürdürüyor.
Yaz aylarında yaylalarda artan nüfusa doğru orantılı olarak gelen taleplere cevap veren belediye ekiplerinin, Gözne Mahallesi'nde yürüttüğü yeni yol açma, bakım ve düzenleme çalışmalarının yanı sıra kilit parke yol, kaldırım ve yağmur suyu boru döşeme çalışmaları da devam ediyor. Gözne Mahallesi'nde bulunan futbol sahasının bakım ve düzenleme çalışmaları da yapılıyor.
Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, kendilerinden beklenen hizmetleri yerine getirmek için ekiplerinin ilçe genelinde hummalı bir şekilde çalıştığını belirterek, "Bir yandan yapımı süren projelerin tamamlanması için seferber olan ekiplerimiz, diğer yandan da kış mevsimi için ön hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda mahallerimizde yollarımızı düzenliyor ve gerekli gördüğümüz sokaklarımızı alt yapı çalışmalarının ardından kilit parke yol ile kaplıyoruz. Aynı zamanda kışın yağmur suyu birikintisini önlemek için de yağmur suyu boru döşeme çalışmalarımızı da tespit ettiğimiz noktalarda gerçekleştiriyoruz. Gözne'de bu çalışmalarımızı yürüttüğümüz mahallelerimizden bir tanesidir. Ayrıca Gözne Mahallemizde bulunan futbol sahamızın bakım ve düzenleme çalışmalarını da yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde sahamızda çimlendirme çalışmalarına başlayacağız" dedi.
(KRY-Y)

03.08.2017 15:18:05 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Elvan: &quot;2018'de yıllık enflasyonun daha da aşağılara ineceğini tahmin ediyoruz&quot;
YEREL

ELVAN: "2018'DE YILLIK ENFLASYONUN DAHA DA AŞAĞILARA İNECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ"
Mersin'de Afrikalı ormancılara ormancılık eğitimi verildi
YEREL

MERSİN'DE AFRİKALI ORMANCILARA ORMANCILIK EĞİTİMİ VERİLDİ
Minik sporculara çocuk hakları eğitimi
YEREL

MİNİK SPORCULARA ÇOCUK HAKLARI EĞİTİMİ
Akdeniz Belediyesi parkları revize ediyor
YEREL

AKDENİZ BELEDİYESİ PARKLARI REVİZE EDİYOR
Torunoğlu'ndan Başkan Türe'nin iddialarına yanıt
YEREL

TORUNOĞLU'NDAN BAŞKAN TÜRE'NİN İDDİALARINA YANIT
Güneş'ten tesis müjdesi
YEREL

GÜNEŞ'TEN TESİS MÜJDESİ
Karboğazı zafer şölenine hazırlanıyor
YEREL

KARBOĞAZI ZAFER ŞÖLENİNE HAZIRLANIYOR
Mersin ve Adana için sağanak yağış uyarısı
YEREL

MERSİN VE ADANA İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Toroslar'da tenis kursu açıldı
YEREL

TOROSLAR'DA TENİS KURSU AÇILDI
Akdeniz'de ihtiyaç sahibi ailelerin evleri yenileniyor
YEREL

AKDENİZ'DE İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN EVLERİ YENİLENİYOR
Vali Su, Mersin-Tarsus OSB'de incelemelerde bulundu
YEREL

VALİ SU, MERSİN-TARSUS OSB'DE İNCELEMELERDE BULUNDU
Mersin, AB projelerinde Türkiye birincisi oldu
YEREL

MERSİN, AB PROJELERİNDE TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU
Stajyerlerden duygusal veda
YEREL

STAJYERLERDEN DUYGUSAL VEDA
Mersin Üniversitesi ve hastanesinin içmesuyu sorunu giderildi
YEREL

MERSİN ÜNİVERSİTESİ VE HASTANESİNİN İÇMESUYU SORUNU GİDERİLDİ