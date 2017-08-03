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Toroslar Belediyesi, mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'in Toroslar Belediyesi, ilçe merkezinin yanı sıra 6360 sayılı Büyükşehir Yasası ile beraber mahalle statüsü alan eski köy ve beldelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Yaz aylarında yaylalarda artan nüfusa doğru orantılı olarak gelen taleplere cevap veren belediye ekiplerinin, Gözne Mahallesi'nde yürüttüğü yeni yol açma, bakım ve düzenleme çalışmalarının yanı sıra kilit parke yol, kaldırım ve yağmur suyu boru döşeme çalışmaları da devam ediyor. Gözne Mahallesi'nde bulunan futbol sahasının bakım ve düzenleme çalışmaları da yapılıyor.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, kendilerinden beklenen hizmetleri yerine getirmek için ekiplerinin ilçe genelinde hummalı bir şekilde çalıştığını belirterek, "Bir yandan yapımı süren projelerin tamamlanması için seferber olan ekiplerimiz, diğer yandan da kış mevsimi için ön hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda mahallerimizde yollarımızı düzenliyor ve gerekli gördüğümüz sokaklarımızı alt yapı çalışmalarının ardından kilit parke yol ile kaplıyoruz. Aynı zamanda kışın yağmur suyu birikintisini önlemek için de yağmur suyu boru döşeme çalışmalarımızı da tespit ettiğimiz noktalarda gerçekleştiriyoruz. Gözne'de bu çalışmalarımızı yürüttüğümüz mahallelerimizden bir tanesidir. Ayrıca Gözne Mahallemizde bulunan futbol sahamızın bakım ve düzenleme çalışmalarını da yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde sahamızda çimlendirme çalışmalarına başlayacağız" dedi.

(KRY-Y)



03.08.2017 15:18:05 TSI

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