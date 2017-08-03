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AK Parti Yozgat İl Başkanı Lekesiz, yeni dönemde aday olmayacak



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Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - AK Parti Yozgat İl Başkanlığı görevini 4 yıldır sürdüren Harun Lekesiz, yeni dönem için il başkanlığına aday olmayacağını söyledi.

AK Parti İl Binasında adaylık süreci ile ilgili basın açıklaması yapan AK Parti Yozgat İl Başkanı Harun Lekesiz, Yozgat teşkilatlarında bir değişim ve yenilenmenin önünü açmak adına önümüzdeki il kongresinde aday olmama kararı aldığını açıkladı.

4 yıl önce devraldığı bayrağı, devredeceği güne kadar görevine devam edeceğini de belirten Lekesiz,"Bizden önce görev yapan arkadaşlarımızdan tertemiz devraldığımız hizmet bayrağını, il kongresinde yeni görev alacak arkadaşımıza devredinceye kadar yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte vazifeye devam edeceğiz. Bu kararın ülkemize partimize ve ilimize hayırlar getireceğine inanıyorum" dedi.

2019 seçiminde AK Parti'nin hizmet makamında olabilmesi için yüzde 50 artı 1 oy alması gerektiğini de hatırlatan Lekesiz,"Biz Yozgat teşkilatları olarak bugünden itibaren Yozgat'ta bu oy oranını alabilmek için bir değişimin faydalı olacağını düşündük. Ve bu kapıyı ardına kadar açtık. Aldığımız karar tamamen partimizin ve ülkemizin menfaati düşünülmek suretiyle milletvekillerimizle, genel merkez teşkilatı ile istişare edilmiş ve alınmış bir karardır" şeklinde konuştu.

(BMG-UY-Y-)



03.08.2017 15:19:05 TSI

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