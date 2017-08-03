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Gülenkaya'ya yeterli içme suyu

03 Ağustos 2017 Perşembe, 15:17
Gülenkaya'ya yeterli içme suyu
Gülenkaya'ya yeterli içme suyu

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir Gülenyaka Mahallesindeki su yetersizliği nedeniyle açılan sondajın içme suyu terfi hattı döşeme çalışmalarını tamamladı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, vatandaşların içme suyu konusunda sıkıntı yaşamamaları adına çalışmalarını sürdürüyor. Alaşehir'e bağlı Gülenyaka ve Sarıgöl'ün Değirmendere mahalleleri tarafından ortak kullanılan sondajın ihtiyacı karşılamaması nedeniyle sondaj çalışması yapıldı. MASKİ ekipleri, Gülenyaka Mahallesi'ne sondaj açılmasının ardından yaklaşık bir kilometre uzunluğunda içme suyu terfi hattı döşedi. Enerji projesinin tamamlanmasını takiben sondaj faaliyete alınarak mahalleye yeterli su temin edilecek. Gülenyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Keleş, "Suyumuzu, Sarıgöl'e bağlı Afşar Değirmendere Mahallesi ile ortak kullanıyoruz. Ama son zamanlarda her iki mahallenin ihtiyacına birden yetmiyor. MASKİ'ye başvurduk ve sondajımızı açtılar. Terfi hattımız da döşendi. Cengiz Başkanımızdan Allah razı olsun. Yıllardır susuzluk çeken Gülenyaka Mahallesini kurtardı. Başkanımızın tüm ekibine de ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bizlerle, sorunlarımızla her zaman ilgileniyorlar. Hizmetlerin devamını dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.
(ÖND-Y)

03.08.2017 15:20:03 TSI
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