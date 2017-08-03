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Adliye lojmanlarının temeli atıldı



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük'te adliye lojmanlarının temeli düzenlenen tören ile atıldı.

Kasımpaşa Mahallesi'nde eski belediye lojmanlarının bulunduğu alana yapılacak adliye lojmanlarının temel atma törenine Kaymakam Hasan Yaman, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, İlçe Müftüsü Selami Bağcı, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, TSO Başkanı Buğra Levent, Kasımpaşa Mahallesi Muhtarı Güler Uyar ve adliye personeli katıldı. Temel Atma töreninde konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç; 15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen sonrası 16 Temmuz 2016 tarihinde Bozüyük ilçesindeki görevime başladığını hatırlatarak, "Öncelikli olarak bu süreçte olması gereken adli süreci başlatarak, soruşturmalar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bizlerin adli görevinin yanı sıra, idari görevlerimizin de bulunduğu aşikârdır. Sevdiğimiz Bozüyük ilçemizde hâkim savcı ve adliye personelimizin oturabileceği her hangi bir lojman bulunmamaktaydı. Bizler gelip geçiciyiz, ne kadar kalacağımızın elbette ki önemi yok. Yaptığımız adli görev dışında bizden sonraki meslektaşlarımızın ve personelimizin bizden daha iyi bir ortamda çalışabilmeleri için çaba sarf ediyoruz. Bu hususta adli lojman için adımlar atmaya başladık. Adalet Bakanı Müsteşarımız Sayın Kenan İpek'in katkıları ile büyük bir gelişme sağladık. Şu an bulunduğumuz yerde temelini atacağımız, 1115 metrekare üzerine kurulu 15 daireden oluşan lojmanlarımızın inşaatına başlayacağız" dedi.

Program sonunda protokol üyeleri ile birlikte dua edilerek temel atma töreni gerçekleştirildi.

(FSİ-AS-Y)



03.08.2017 15:25:03 TSI

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