Van'da polis kantini açılışı
(Fotoğraflı)
VAN (İHA) - Van Valisi Murat Zorluoğlu'nun katılımıyla polis kantininin açılışı yapıldı.
Emnipaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi Havaalanı Polis Lojmanları içerisinde yapımı biten polis kantininin açılışına Vali Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İpekyolu Kaymakamı Cemil Öztürk, YYÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, İl Müftüsü Nimetullah Arvas, kamu kurum müdürleri, şehit aileleri, iş adamları ve müdürlük personeli katıldı. Vali Zorluoğlu, beraberindekilerle kantinin açılış kurdelesini kesti. Daha sonra kantinde incelemelerde bulunan Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler, ardından buradan ayrıldılar.
(MSA-Y)
03.08.2017 15:27:50 TSI
NNNN