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Kardiyoloji uzmanı doktor için kampanya başlatıldı



(Fotoğraflı)



Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Görevi esnasında rahatsızlanarak Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Ankara'ya akciğer rahatsızlığı nedeniyle sevk edilen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Muhittin Demirel için Türk Sağlık-Sen kampanya başlattı.

Türk Sağlık-Sen İl Temsilcisi Yusuf Aydın, sosyal medya hesapları ile birlikte Türkiye genelinde kampanya başlattıklarını ve Uzman Doktor'un sağlığına kavuşması için gerekli akciğerin bulunmasına yardımcı olunması gerektiğini söyledi.

Poliklinik görevinde iken aniden rahatsızlanan Uzm. Dr. Muhittin Demirel'in makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi verdiğini ifade eden Aydın, "Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden rahatsızlanarak sevk olan kardeşimiz için bizlerde kampanya başlattık.

Türkiye'de insanımızın duyarlılığı ve başlatılan kampanyaya vereceği destekle birlikte doktor kardeşimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Konsey kararı ile birlikte doktor için akciğer nakli kararı alındı. Acil nakil sıralamasında ise Türkiye'de hocamız ilk sırada yer aldı.

Aileyle birlikte Kırşehir'e de umut olan Dr. Demirel'in, sağlığına kavuşması adına başlatılan kampanyaya destek verilmesini istiyoruz" dedi.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Muhittin Demirel sevk olduğu Ankara Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi görüyor.

(EÖ-SK)



03.08.2017 15:27:56 TSI

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