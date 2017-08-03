ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kardiyoloji uzmanı doktor için kampanya başlatıldı

03 Ağustos 2017 Perşembe, 15:25
Kardiyoloji uzmanı doktor için kampanya başlatıldı
Kardiyoloji uzmanı doktor için kampanya başlatıldı

(Fotoğraflı)

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Görevi esnasında rahatsızlanarak Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Ankara'ya akciğer rahatsızlığı nedeniyle sevk edilen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Muhittin Demirel için Türk Sağlık-Sen kampanya başlattı.
Türk Sağlık-Sen İl Temsilcisi Yusuf Aydın, sosyal medya hesapları ile birlikte Türkiye genelinde kampanya başlattıklarını ve Uzman Doktor'un sağlığına kavuşması için gerekli akciğerin bulunmasına yardımcı olunması gerektiğini söyledi.
Poliklinik görevinde iken aniden rahatsızlanan Uzm. Dr. Muhittin Demirel'in makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi verdiğini ifade eden Aydın, "Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden rahatsızlanarak sevk olan kardeşimiz için bizlerde kampanya başlattık.
Türkiye'de insanımızın duyarlılığı ve başlatılan kampanyaya vereceği destekle birlikte doktor kardeşimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Konsey kararı ile birlikte doktor için akciğer nakli kararı alındı. Acil nakil sıralamasında ise Türkiye'de hocamız ilk sırada yer aldı.
Aileyle birlikte Kırşehir'e de umut olan Dr. Demirel'in, sağlığına kavuşması adına başlatılan kampanyaya destek verilmesini istiyoruz" dedi.
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Muhittin Demirel sevk olduğu Ankara Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi görüyor.
(EÖ-SK)

03.08.2017 15:27:56 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Mahalle muhtarları kültürel geziye katılacak
YEREL

MAHALLE MUHTARLARI KÜLTÜREL GEZİYE KATILACAK
133 kişilik kafile hac için kutsal topraklara uğurlanacak
YEREL

133 KİŞİLİK KAFİLE HAC İÇİN KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLANACAK
Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri ve 4 sağlıkçı tahliye edildi
YEREL

KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERİ VE 4 SAĞLIKÇI TAHLİYE EDİLDİ
11'i tutuklu 12 sağlık çalışanının yargılandığı FETÖ duruşmasında 5 tahliye
YEREL

11'İ TUTUKLU 12 SAĞLIK ÇALIŞANININ YARGILANDIĞI FETÖ DURUŞMASINDA 5 TAHLİYE
Vali Necati Şentürk, Fen-Sosyal Bilimler ve Proje İmam-Hatip Lisesinde incelemede bulundu
YEREL

VALİ NECATİ ŞENTÜRK, FEN-SOSYAL BİLİMLER VE PROJE İMAM-HATİP LİSESİNDE İNCELEMEDE BULUNDU
Belediye üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
YEREL

BELEDİYE ÜST YAPI ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR
Ankara Caddesi eski günlerine kavuşacak
YEREL

ANKARA CADDESİ ESKİ GÜNLERİNE KAVUŞACAK