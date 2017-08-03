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İpekyolu Gümrük Müdürlüğüne Özden getirildi



(Fotoğraflı)



Ayaz Müldür

ŞIRNAK (İHA) - İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde görevli Yalçın Özden getirildi.

İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Tuncay Bayraktar'ın yerine İstanbul Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden Yalçın Özden getirildi. Devir teslim töreninde konuşan eski İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, "Silopi ve Cizre eminim bundan sonraki dönemde ticaret anlamında üst düzeyde yerler olacak. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının personeli olarak buna hazırlıklıyız. Kara sınır kapılarından geçen büyük araç sayısının 3'te biri şuanda Habur Sınır Kapısı üzerinden yurtdışına sevk ediliyor. Dolayısıyla bu rakam her halde de dünyada da sayılıdır. Bizi büyük araç trafiği büyük araç yoğunluğu kesinlikle yıpratmıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personeli bu konuda hazırlıklı. Ancak küçük araçlarla ilgili özellikle bu olayı gayri meşru kazanç kapısı haline getirmeyi isteyen gruplar tarafından gümrük memurlarına gümrük personeline karşı mukavemet eyleminde olan gruplar yüzünden diğer işlemlerde de aksamalar oluyor. Gayri meşru olarak bunu bir ticaret haline getiren ve gümrük personeline karşı devamlı mukavemet eğilimde olan gruplara karşıda devlet olarak bazı önlemler almak durumundayız. Son zamanlarda çocukları ve kadınları özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Çocukları ve kadınları bu işlerde kullanmak istediklerini görüyoruz. Çünkü bizim için kadınlarımız çok önemli. Annelerimiz, bacılarımız onlar ama onların üzerinde sigara ya da kaçak eşya yakalayınca utanıyorlar. Kimsenin kadınları devlete karşı utandırma hakkı yok. O yüzden ben buradan gitmeden önce son mesajım olsun bu. Kadınlar ve çocuklar buraya ait değiller. Bu yollarda sigara kaçakçılığı yapmak için gidip gelemezler buna bizim gönlümüz razı olmuyor. Buradaki bütün herkesin de buna razı olacağını zannetmiyorum. O yüzden son mesajım bu olsun istiyorum" dedi.

Görevi devralan Yalçın Özden ise, "Tuncay beyden görevi devralmaya geldim. Bu bir bayrak yarışı. Tuncay bey bayrağı ileriye taşıdı. Biz de ondan bayrağı teslim alıyoruz. Elimizden geldiği ölçüde bu bayrağı ileriye taşımaya çalışacağız. İstanbul gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünden geliyorum. Yaklaşık hizmetim 30 sene oldu. Bu 30 yıllık birikimi inşallah burada mesai arkadaşlarımızla birlikte en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışacağız" diye konuştu.

(AYZ-MP-Y)



03.08.2017 15:27:57 TSI

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