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Kaymakam ve başkanlardan Başkan Avcu'ya ziyaret

03 Ağustos 2017 Perşembe, 15:26
Kaymakam ve başkanlardan Başkan Avcu'ya ziyaret
Kaymakam ve başkanlardan Başkan Avcu'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

Hüseyin Tokmak
BALIKESİR (İHA) - Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar, Sındırgı Kaymakamı Ercan Ateş ve Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu'yu makamında ziyaret ettiler.
Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu'nun çalışmaları hakkında bilgi almak ve Bigadiç'te yapılan çalışmaları yerinde izlemek için kaymakam heyeti Bigadiç'i ziyaret etti. Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu'yu makamında ziyaret eden Simav İlçe Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Sındırgı İlçe Kaymakamı Ercan Ateş, Bigadiç İlçe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Bigadiç Ak Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık, Simav Ak Parti İlçe Başkanı Hüseyin Güner ve Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kozcuğolu'na Başkan Avcu makamında yapılan ziyarete memnun olduğu ve çalışmalar hakkında kısa bilgi verdi.
Belediye ziyareti sonrası Başkan İsmail Avcu misafir kafileyi Eti Maden İşletmeleri ile Bigadiç Belediyesinin işlettiği Hisarköy Termal tesislerinde inceleme yapmak üzere belediyeden ayrıldılar.
(HT-BD)

03.08.2017 15:29:14 TSI
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