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35. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali Başladı



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KAYSERİ (İHA) - Bu yıl 35.'si düzenlenen Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Develi Belediyesi Başkanı Mehmet Cabbar, "Kültür sanat etkinliği olan Uluslararası Aşık Seyrani Festivali bu yıl huzur ve sükunet ortamında buluşmayı bizlere nasip ettiği için Yüce Allah'a şükür ediyoruz. Zorlu sınavlardan alnının hakkıyla çıkan başarmış aziz milletimizin en önemli hasreti değerlerine sahip çıkmasıdır. Develiler olarak bizlerin de sosyal kültürel değeri olan Aşık Seyrani İslam Medeniyetinin tam göbeğinde yetişmiş, Kuran'dan ve sünnetten aldığı ilhamı hikmetle birleştirmiş ve herkesin anlayabileceği bir şekilde hakikatlere ulaştırmayı başarmıştır. Aşık Seyranin torunları olarak bizlerin bugün çok farklı ülkelerde yaşayan fakat Osmanlı Hinterlandı içinde olan insanlarımızla tanıştırmak bildirmek ve tanıştırmak amacı içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Develi Kaymakamı Murat Duru ise, "Develi'nin çok önemli bir değeri olan, yaşadığı dönemde Osmanlı sınırlarında ismini duyuran Aşık Seyrani'yi anıyoruz. Hem ülkemizde hemde uluslararası alanda tanıtmaya çalışıyoruz. Aşık Seyrani, Develimizin yetiştirdiği Osmanlı Döneminde çok önemli ve nüktedan biridir. Ön plana çıkan çok değerli bir aşık ve şairdir. Aşık Seyrani'yi uluslararası alanda tanıtmak bizim görevimizdir" şeklinde konuştu.

Festivalde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu da, amaçlarının Aşık Seyrani etkinliklerinin diğer nesillere aktarmak olduğunu kaydetti. Dedeoğlu, "Biz bu değerlerden sorumluyuz. Amacımız diğer nesillere aktarmaktır. Özellikle üzerine basa basa söylüyorum. Bizi sağ sol diye, Kürt ve Türk diye, Alevi ve Sünni diye, şu partili o partili diye ayrıştırmaya çalışıyorlar. Etrafımıza bir bakalım. 80 milyon şu ülkeyi ayrıştırmak isteyenler var. Bize düşen en büyük görev birliğimizi, beraberliğimizi arttırarak yolumuza devam etmektir. Tüm etkinliklerin bu amaçla yapıldığını unutmayalım. 15 Temmuzda hepimiz gördük. Bu vatana gözünü dikenler, ülkenin geleceğini yerle bir etmeye çalışanlar vardı ama bizler birlik ve beraberliğimiz koruyarak ecdadımızın emanetlerine sahip çıktık. Allah'ın izniyle ülkemizi yedirmedik Çünkü sizin gibi Asil Türk millet ve Türk kanı oldukça hangi 15 Temmuzlar gelirse gelsin vız gelir tırıs gider" diye konuştu.

Açılış töreninde, Bulgaristan Rubnica Rodopcanka Folklor Ekibinin dans gösterisi ve aşıkların sazlı atışmaları ile sona erdi.

(AG-SK)



03.08.2017 15:31:30 TSI

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