ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Eğitimde 'Yıldırım' işbirliği

03 Ağustos 2017 Perşembe, 15:30
Eğitimde 'Yıldırım' işbirliği
Eğitimde 'Yıldırım' işbirliği

(Fotoğraflı)

Hasan Yalçın
BURSA (İHA) - Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ile birlikte Bursa Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdür Vekili Feridun Yörük'ü makamında ziyaret etti.
Yıldırım'da kurumlar arası işbirliği ve dayanışmayı ön planda tutan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, beraberindeki heyet ile Bursa Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdür Vekili Feridun Yörük'e ziyarette bulundu. Görüşmeye Başkan Edebali'nin yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ali Yılmaz, AK Parti Yıldırım İlçe Yerel Yönetimler Başkanı Şakir Emin ile Tapu ve Kadastro Müdürlüğü bürokratları da katıldı. Kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yapan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Türkiye'de 15 yılı aşkın süredir devam eden istikrar ve kurumlar arası işbirliği, bürokrasideki hantallığı ortadan kaldırdı. 'Ortak akıl'la yürüttüğümüz yönetişim anlayışımızın gereği, Yıldırım için proje üretirken, sivil toplum kuruluşlarını veya kamu kurumlarını bu projeye paydaş yapıyoruz" dedi.
Yürütülen iş birliği kapsamında Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kreşin Yıldırım Belediyesi'ne devredileceğini aktaran Başkan Edebali, "Bundan sonra YIL-MEK bünyesinde okul öncesi eğitim şubesi olarak hizmet verecek birimden, kurum personelinin çocukları ile birlikte, bölgede ikamet eden vatandaşlarımızın yavruları da yararlanacak. Bu iş birliği aynı zamanda kurumlarının el ele verdikleri, paydaş oldukları zaman ortaya çıkaracakları güzel işlerin bir örneğini teşkil edecek" diye konuştu.
Kurumlar arası işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ise, "100'ün üzerinde okul öncesi eğitim yaş grubundaki çocuğumuz YIL-MEK Okul Öncesi Eğitim Sınıfları'nın tecrübeli kadrosundan eğitim alacak. Hem kurum çalışanlarının çocukları bu imkandan faydalanabilecek hem de yakın bölgede yaşayan vatandaşlarımız evlatları güvenli bir ortamda eğitim alabilecek. İşbirliği, birlikte çalışma ve Büyük Türkiye idealine inanma böyle anlamlı projelere dönüşüyor" ifadelerini kullandı.
(HY-AÇ)

03.08.2017 15:31:32 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kırsal mahallelerde yatırımlar sürüyor
YEREL

KIRSAL MAHALLELERDE YATIRIMLAR SÜRÜYOR
Çekirge sokakları yenilendi
YEREL

ÇEKİRGE SOKAKLARI YENİLENDİ
Sağlıkta örnek iş birliği
YEREL

SAĞLIKTA ÖRNEK İŞ BİRLİĞİ
Tenisin nabzı Bursa'da attı
YEREL

TENİSİN NABZI BURSA'DA ATTI
Büyükşehir'den Yenişehir'e hizmet yağmuru
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN YENİŞEHİR'E HİZMET YAĞMURU
Dündar'dan Başsavcı Kuş'a ziyaret
YEREL

DÜNDAR'DAN BAŞSAVCI KUŞ'A ZİYARET
Gemlik'e iki yeni okul
YEREL

GEMLİK'E İKİ YENİ OKUL
Sargın'dan Vali Küçük'e ziyaret
YEREL

SARGIN'DAN VALİ KÜÇÜK'E ZİYARET
&quot;Beşinci Mevsim&quot; İnegöl'e yön verecek
YEREL

"BEŞİNCİ MEVSİM" İNEGÖL'E YÖN VERECEK
Altepe'den başsavcıya hayırlı olsun ziyareti
YEREL

ALTEPE'DEN BAŞSAVCIYA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Esnek fatura uygulaması müşteri memnuniyetini arttırdı
YEREL

ESNEK FATURA UYGULAMASI MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ARTTIRDI
Mudanya'ya tatbikat camii
YEREL

MUDANYA'YA TATBİKAT CAMİİ
Oryantiring Federasyonu'ndan Büyükşehir'e teşekkür
YEREL

ORYANTİRİNG FEDERASYONU'NDAN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR
Başkan Edebali Vali Küçük'e kentsel dönüşümü anlattı
YEREL

BAŞKAN EDEBALİ VALİ KÜÇÜK'E KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ ANLATTI
Güzelyalı'ya 40 dönümlük mesire alanı
YEREL

GÜZELYALI'YA 40 DÖNÜMLÜK MESİRE ALANI
Gençler &quot;Katıl-Düşün-Tasarla Atölyesi&quot;nde bir araya geldi
YEREL

GENÇLER "KATIL-DÜŞÜN-TASARLA ATÖLYESİ"NDE BİR ARAYA GELDİ
İznik'te kaldırımlar onarılıyor
YEREL

İZNİK'TE KALDIRIMLAR ONARILIYOR