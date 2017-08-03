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Eğitimde 'Yıldırım' işbirliği



(Fotoğraflı)



Hasan Yalçın

BURSA (İHA) - Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ile birlikte Bursa Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdür Vekili Feridun Yörük'ü makamında ziyaret etti.

Yıldırım'da kurumlar arası işbirliği ve dayanışmayı ön planda tutan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, beraberindeki heyet ile Bursa Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdür Vekili Feridun Yörük'e ziyarette bulundu. Görüşmeye Başkan Edebali'nin yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ali Yılmaz, AK Parti Yıldırım İlçe Yerel Yönetimler Başkanı Şakir Emin ile Tapu ve Kadastro Müdürlüğü bürokratları da katıldı. Kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yapan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Türkiye'de 15 yılı aşkın süredir devam eden istikrar ve kurumlar arası işbirliği, bürokrasideki hantallığı ortadan kaldırdı. 'Ortak akıl'la yürüttüğümüz yönetişim anlayışımızın gereği, Yıldırım için proje üretirken, sivil toplum kuruluşlarını veya kamu kurumlarını bu projeye paydaş yapıyoruz" dedi.

Yürütülen iş birliği kapsamında Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kreşin Yıldırım Belediyesi'ne devredileceğini aktaran Başkan Edebali, "Bundan sonra YIL-MEK bünyesinde okul öncesi eğitim şubesi olarak hizmet verecek birimden, kurum personelinin çocukları ile birlikte, bölgede ikamet eden vatandaşlarımızın yavruları da yararlanacak. Bu iş birliği aynı zamanda kurumlarının el ele verdikleri, paydaş oldukları zaman ortaya çıkaracakları güzel işlerin bir örneğini teşkil edecek" diye konuştu.

Kurumlar arası işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ise, "100'ün üzerinde okul öncesi eğitim yaş grubundaki çocuğumuz YIL-MEK Okul Öncesi Eğitim Sınıfları'nın tecrübeli kadrosundan eğitim alacak. Hem kurum çalışanlarının çocukları bu imkandan faydalanabilecek hem de yakın bölgede yaşayan vatandaşlarımız evlatları güvenli bir ortamda eğitim alabilecek. İşbirliği, birlikte çalışma ve Büyük Türkiye idealine inanma böyle anlamlı projelere dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

(HY-AÇ)



03.08.2017 15:31:32 TSI

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