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Kuran kursu öğrencilerine spor imkanı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tokmak

BALIKESİR (İHA) - Kuran kurslarında eğitim gören çocuklar, Karesispor Okulu yaz dönemi kursuna katılarak, yüzme, paten kayma, ata binmeyi ve ok atmayı öğreniyor.

Karesi İlçesi Kuran kurslarında eğitim gören çocuklar, Karesispor Okulu Yaz dönemi kursuna katılarak, yüzme, paten kayma, ata binmeyi ve ok atmayı öğreniyor. Kuran kurslarında okuyan öğrencilerin, Karesi Belediyesi'nin dört okul bahçesine kurduğu havuzlardan ve diğer sportif faaliyetlerden faydalandıklarını açıklayan Karesi İlçe Müftüsü Fahri Sağlık, "Belediyemiz ücretsiz olarak kuran kursunda eğitim gören öğrencilerimizi servis ile alıyor havuzların bulunduğu okullara bırakıyor. Öğrencilerimiz okullarda uzman eğiticilerin gözetiminde yüzüyor ve diğer sportif faaliyetleri yapıyor. Eğitimlerin sonunda çocuklarımız tekrar camilere, kuran kurslarına geri bırakılıyor. Ayrıca çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu bone, şapka şort gibi ihtiyaçları belediyemiz tarafından ücretsiz olarak karşılanıyor. Belediyemizin yaptığı bu faaliyet çocuklarımız ve aileleri tarafından takdirle karşılanıyor. Biz de Karesi İlçe Müftülüğü olarak belediyemizin bu hizmetine gönülden destek veriyor, Karesi Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a teşekkür ediyoruz" dedi.

"Fiziksel ve zihinsel olarak rahatlama"

50 öğrenci ile Karesi Belediyesi'nin okullara kurduğu havuzlardan faydalandıklarını belirten Merkez Kuran Kursu Hocası Bayram Ergus, "Bizim kurslarımızda eğitim gören öğrenciler Balıkesir merkez ve köylerden gelen öğrencilerden oluşuyor. Öğrencilerimiz yaz ayları itibari ile fiziksel ve zihinsel sıkıntı içerisinde kalıyorlardı. Karesi Belediyemizin bize verdiği imkânlar sayesinde öğrencilerimiz fiziksel ve zihinsel olarak rahatlamış durumdalar. Derslerine daha iyi motive oluyorlar. Başta Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

"Havuz çocukları motive etti"

Yaz döneminde çocukların eğitime ihtiyacı olduğu gibi eğlenerek öğrenmeye de ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Merkez Kuran Kursu Hocası Ramazan Baydar, "Çocuklarımıza kuran kursunda dini bilgiler veriyoruz. Bunun yanı sıra çocuklarımızın motivasyonlarını arttırmak için Karesi Belediyemizin okul bahçelerine kurduğu havuzlardan faydalanıyoruz. Çocuklarımız havuzlardaki eğitimlerinden sonra kuran kurslarına geldiklerinde motive olmuş oluyorlar ve dersleri daha iyi dinliyorlar. Bu hizmetlerden dolayı Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Kuran Kurusunda eğitim gören öğrencilerden Halil İbrahim Akkaya arkadaşları ile birlikte havuza gideceklerini duyduklarında heyecandan uyuyamadıklarını söyledi. Akkaya, "Bizlere böyle bir fırsat sunulması çok iyi oldu. Bu hizmeti bize sağlayan Karesi Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'dan Allah Razı olsun" dedi.

(HT



03.08.2017 15:31:38 TSI

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